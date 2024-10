Em boa fase, Sport visita Novorizontino buscando encurtar distância para liderança da Série B

A- A+

Em rodada marcada por confrontos diretos dentro do G4 da Série B, o Sport vai buscar manter a fase crescente na competição longe do Recife.

Depois de bater o Ceará no retorno à Ilha do Retiro, o Rubro-negro visita nada mais nada menos que o líder Novorizontino, às 18h30 desta sexta-feira (11), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 31ª rodada. Neste sábado (12), o vice-líder Santos recebe o quarto, Mirassol, também às 18h30, na Vila Belmiro.

Invicto há oito rodadas e ainda com um jogo a menos na tabela, o clube pernambucano pode diminuir para um ponto a distância para o Tigre, em caso de vitória em São Paulo.

Enquanto os paulistas somam 54 pontos, o Leão é o terceiro, com 50. A visita ao Novorizontino encerra uma sequência de três confrontos diretos do Sport na Segundona. Além de passar pelo Ceará, o time dirigido por Pepa ficou no empate com o Mirassol.

Um bom resultado no interior paulista pode significar um grande passo para a equipe pernambucana na luta pelo acesso. Principalmente levando em consideração os próximos compromissos.

Serão três jogos seguidos na condição de mandante. O time terá pela frente Operário-PR, em duelo atrasado da 16ª rodada, além de Botafogo-SP e Guarani, respectivamente.

Equipe

Ainda tendo que lidar com uma extensa lista de atletas pendurados, Pepa terá que promover mudanças na formação inicial, em relação ao último jogo. Titulares, o lateral Igor Cariús e o atacante Zé Roberto receberam o terceiro amarelo perante o Ceará e não viajaram com a delegação para Novo Horizonte.

Como Cariús vinha sendo utilizado improvisado no lado direito defensivo, Di Plácido será o responsável por assumir a função.

O argentino, aliás, voltou a ser utilizado na rodada passada e contribuiu com a assistência para o gol de Wellington Silva.

O lateral esteve fora de combate por 45 dias, devido à uma lesão na coxa. Já no comando do ataque, Gustavo Coutinho é o substituto natural de Zé Roberto. Fora de casa, o centroavante busca encerrar um jejum de dois meses sem balançar as redes.

Novorizontino

Dirigido por Eduardo Baptista, velho conhecido do torcedor do Sport, o Novorizontino vive excelente fase dentro de seus domínios nesta edição da Série B. São 13 jogos de invencibilidade no Jorjão.

O último revés foi em 10 de maio, quando o Tigre foi derrotado pelo Ceará, por 3x0. São oito vitórias e cinco empates no período. Na última rodada, o Aurinegro perdeu para o Amazonas, por 1x0, em Manaus.

Ficha técnica

Novorizontino

Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon e Reverson; Pablo Dyego, Rodolfo e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

Sport

Caíque França; Di Plácido, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Felipe, Fabricio Domínguez, Tití Ortiz e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho. Técnico: Pepa.

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte/SP)

Horário: 18h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Sportv e Premiere

