Sport informa que espera resposta da CBF para utilização de patrocinador diante do Novorizontino

O Sport ainda não sabe se poderá utilizar o nome do patrocinador master na camisa, nesta sexta-feira (11), diante do Novorizontino, pela 31ª rodada da Série B. A dúvida é causada por um ofício enviado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em que proibia a exibição das bets que estão sem o aval do Ministério da Fazenda para atuar no país.

A BetVip, que estampa o lugar de maior valor da camisa do Sport, não estava na primeira lista de empresas que podiam ofertar apostas de quota fixa. Mas na última atualização, obtive autorização da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), podendo operar exclusivamente no estado fluminenese - para não encerrar suas operações em território nacional. Assim, está na lista de bets que atuam apenas de forma estadual, podendo ser compreendido que não pode ser exposta fora do Rio.

"Assim, a consulta realizada pelo time rubro-negro, na última quinta-feira (10), é para saber se é permitido, ou não, exibir o nome do patrocinador em jogos fora do estado carioca. Confira nota enviada pelo clube. O Sport Club do Recife informa que aguarda uma resposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acerca de uma consulta realizada no último dia 10 de outubro de 2024 quanto a utilização da marca BETVIP no uniforme de jogo no confronto desta sexta-feira (11), contra o Novorizontino. Inicialmente o clube recebeu um ofício da CBF, endereçado a todos os seus filiados, e achou por bem realizar uma consulta ainda mais específica visando o jogo desta sexta-feira, apesar de ter os registros do CNPJ da marca no Sigap do Ministério da Fazenda e também na Loterj. Por fim, o Sport informa que atenderá integralmente as determinações da CBF sobre o caso".

Em atualização

