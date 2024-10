Cirúrgico, Sport vence Novorizontino e entra de vez na briga pelo título da Série B; veja os gols

A- A+

Fim de tabu, de jejum e lei do ex. Este foi o cenário do duelo entre Novorizontino e Sport, na noite desta sexta-feira (11), no Jorge Ismael de Biasi, pela 31ª rodada da Série B. Melhor para o Rubro-negro, que fez valer a boa fase e emendou mais uma vitória na luta pelo acesso.

Sob chuva, o Leão soube ser cirúrgico para bater os donos da casa, por 3x1, e chegar ao nono jogo seguido sem derrota. Mais que isso, apesar de se manter em terceiro na tabela, o time de Pepa encurtou para apenas um ponto a distância para o Tigre, ainda líder da competição nacional, com 54 pontos.

Neste sábado (12), a equipe paulista pode cair para o segundo lugar na sequência da rodada. Isso porque, em outro duelo envolvendo equipes do G4, o Santos recebe o Mirassol, às 18h30, na Vila Belmiro. O Peixe pode chegar aos 56 pontos em caso de triunfo. Já o elenco dirigido por Mozart é o quarto lugar, com 50 pontos.

A partida

Cinco meses. Este era o tempo exato que o Novorizontino não sabia o que era perder no Jorjão. Coincidentemente, em maio, o responsável por impor um revés aos paulistas foi um clube nordestino: o Ceará. À época, o Vozão bateu o adversário por 3x0.

Desta vez, parecia que a equipe de Eduardo Baptista estava disposta a se consolidar na liderança e fazer mais uma vítima em Novo Horizonte. Marlon, parando em defesa de Caíque França, e Pablo Dyego, que carimbou o travessão, quase abriram o placar para os mandantes com dez minutos de bola rolando.

Apenas assistindo ao adversário jogar, o Sport só foi incomodar a zaga paulista aos 37. E foi o suficiente para abrir o marcador. Lucas Lima, sempre ele, tocou em Fabricio Domínguez na direita. O camisa 8 cruzou e Chico - fazendo valer a lei do ex - bateu livre para fazer 1x0.

Com o Novorizontino abatido, o Rubro-negro aproveitou o bom momento para ampliar quatro minutos depois. Em mais uma bela jogada construída, Lucas Lima recebeu de Dalbert e, sem deixar a bola cair, mandou para a área. Mantendo o nível do lance, Gustavo Coutinho finalizou de primeira e encerrou um jejum de dois meses sem balançar as redes.

Novo reage, mas Sport mata confronto

Como não podia ser diferente, Eduardo Baptista abriu mão do esquema de três zagueiros na etapa complementar e acionou Lucca e Fabrício Daniel em campo. Com dois minutos, o próprio Lucca e, também, Neto Pessoa já tinham oferecido perigo a Caíque França. Aos três, Coutinho ficou no quase ao parar em grande intervenção de Jordi.

Daí em diante, o Tigre passou a dominar as ações ofensivas e foi premiado aos 13. Após bola levantada na área, o árbitro viu toque de mão de Felipe e assinalou pênalti. Na cobrança, Marlon deslocou Caíque França para diminuir.

Sabendo lidar com a pressão adversária, tal como no primeiro tempo, mais uma vez o Sport foi fatal. Aos 31 minutos, Coutinho foi lançado em velocidade, viu Jordi sair mal da meta e teve calma para tomar a melhor decisão no lance. Fechado por dois zagueiros, o camisa 9 tocou de lado e deixou Barletta na boa para decretar mais um resultado positivo para os pernambucanos.

Ficha do jogo

Novorizontino 1

Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick (Lucca) (Oscar Ruíz); Rodrigo Soares (Igor Formiga), Eduardo, Marlon (Dudu) e Reverson; Pablo Dyego (Fabrício Daniel), Rodolfo e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

Sport 3

Caíque França; Di Plácido, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Felipe (Luciano Castán), Fabricio Domínguez (Pedro Vilhena), Tití Ortiz (Julián Fernández) e Lucas Lima; Wellington Silva (Chrystian Barletta) e Gustavo Coutinho (Lenny Lobato). Técnico: Pepa.

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte/SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Chico, aos 37', Gustavo Coutinho, aos 41' do 1T e Barletta, aos 31' do 2T (SPT); Marlon, aos 13' do 2T (NOV)

Cartões amarelos: Patrick, Waguininho, Dudu (NOV); Wellington Silva, Felipe, Rafael Thyere, Pedro Vilhena (SPT)

