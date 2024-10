Sport inicia sequência de três jogos em casa ostentando maior chance de título da Série B

A- A+

A vitória do Sport, na última sexta-feira, contra o Novorizontino, evidenciou as reais possibilidades do clube na Série B. Segundo o departamento de Matemática da UFMG, o Leão agora aparece com 91% de chance de acesso, é o principal postulante ao título e, tudo isso, partindo para uma sequência de três jogos na Ilha.

Nesta quarta-feira (16), o Sport pagará o último jogo atrasado, diante do Operário-PR, em casa, às 21h30. Essa será a primeira partida de uma sequência de três, que ainda terá pela frente o Botafogo-SP e o Guarani.

Desde a última troca de comando técnico e a chegada de Pepa ao Sport, o Rubro-negro não sabe o que é perder e está há nove partidas invicto. Caso vença os três próximos jogos e amplie essa sequência para 12 jogos sem derrota, o clube da Ilha do Retiro praticamente assegura uma vaga na Série A.

Atualmente com 53 pontos e na 3ª colocação, se vencer as três partidas, o Leão alcançaria 62 pontos, meta que deixaria o clube muito confortável na disputa. Em quatro oportunidades nas últimas dez edições da Série B, o 4º colocado subiu com 62 pontos ou menos. Assim, o Sport ainda teria mais cinco jogos para confirmar de vez o acesso.

Apesar de todas essas estatísticas, o técnico Pepa prefere deixar as contas para os torcedores e, dentro do elenco, prefere pensar partida a partida e convoca o apoio da torcida nessa sequência. "Não vou deixar que façam contas porque vamos jogar três partidas em casa, aqui não se conversa isso. O próximo jogo é o mais importante, precisamos do apoio da torcida e vamos jogo a jogo”, iniciou.

“Aqui dentro não vale fazer contas. Nossas contas são no dia a dia, trabalhar no limite e preparar para o próximo jogo. Independente de ser em casa ou não, será muito difícil. Precisamos deste calor da torcida, da atmosfera, porque a Ilha é especial", concluiu o português.

Segundo título

Surgindo como consequência desse bom momento, o Sport agora aparece como o clube que tem as maiores possibilidades de buscar o título. Conforme a UFMG, o Rubro-negro tem 39.7%, contra 36.7% do Santos e 15.4% do Novorizontino.

Se para pensar na busca do acesso, a meta é chegar entre 62 e 65 pontos, para a disputa do título é necessário um pouco mais. Nas últimas dez edições, dois clubes garantiram a taça com 70 pontos, Joinville em 2014 e o Botafogo em 2021.

