Sport x Operário-PR: Rubro-negros ganham novo portão para acessar Ilha nesta quarta (16)

Após anunciar que o setor da famosa "Geral do Placar", da Ilha do Retiro, será aberto para os rubro-negros, na partida contra o Operário-PR, o Sport informou na tarde desta terça-feira (15) que o portão 9 estará à disposição da torcida para acessar o estádio, nesta quarta-feira (16).

Segundo o clube, a abertura do portão 9 vai facilitar o acesso à Arquibancada Frontal, além de melhorar o fluxo de torcedores na entrada ao estádio.

A abertura do portão foi viabilizada após um acordo com a diretoria do Operário-PR, que liberou a Arquibancada do Placar, permitindo assim que todos os portões (6, 7, 8 e 9) estejam disponíveis para os torcedores sem limitação de segurança imposta pela Polícia Militar.

Sendo assim, os torcedores poderão acessar os portões 6 e 7 pela entrada pelo Arco da Ilha do Retiro, enquanto os portões 8 e 9 podem ser acessados pela Av. Prefeito Lima de Castro (pouco depois da Bilheteria do Arco).

Os portões para acesso ao estádio serão abertos a partir das 19h30.

