Sport x Operário: Igor Cariús e Zé Roberto retornam após suspensão; capitão Thierry é desfalque

O Leão recebe, nesta quarta-feira (16), o Operário-PR, na Ilha do Retiro, às 21h30 (horário de Brasília), dando início à sequência de três jogos consecutivos em seus domínios em um período de nove dias.

Para a partida, Pepa terá que lidar com a ausência forçada pela suspensão do zagueiro Rafael Thierry, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Novorizontino, mas também poderá contar com o “reforço” dos retornos de dois titulares à equipe: o lateral Igor Cariús e o atacante Zé Roberto.

Na vitória diante do Tigre do Vale na última sexta (11), Di Plácido e Coutinho herdaram as vagas com boas participações. Bastante contestado pela seca de gols, o centroavante do Leão marcou um gol e contribuiu com uma assistência na importante vitória no confronto direto; o lateral argentino também foi bem.

Já no caso de Thierry, além da reposição ser uma dúvida no setor entre Allyson e Alisson Cassiano - ou até mesmo entre Luciano Castán, em último caso, se o treinador português optar por dois zagueiros canhotos -, o Rubro-negro vai ter que lutar contra o retrospecto negativo quando não tem o capitão entre os 11 iniciais.

Retrospecto das possíveis reposições

Com Allyson, o favorito para ser a reposição, o time da Praça da Bandeira conquistou 50% dos pontos em disputa. Foram três derrotas e três vitórias nas seis vezes em que o zagueiro - que veio do Cuiabá - atuou, sendo titular em quatro dessas vezes. Nas ocasiões, o Sport marcou oito gols, mas também sofreu oito.

Com Alisson Cassiano, foram dez atuações ao longo da Segundona - uma saindo do banco. Nas oportunidades, o Leão saiu vitorioso em cinco embates, obtendo mais quatro empates e apenas uma única vez saiu derrotado. Detalhe importante é que, nas nove vezes em que foi titular, jogou ao lado de Luciano Castán.



Pendurados

Agora o Sport ainda conta com 12 jogadores que já foram punidos duas vezes por cartão amarelo e correm o risco de ficar de fora caso recebam mais um. São eles: Caíque França (goleiro); Luciano Castán, Allyson, Alisson Cassiano e Chico (zagueiros); Felipinho (lateral); Fabrício Domínguez, Lucas Lima, Pedro Vilhena e Tití Ortiz (meias); Barletta e Wellington Silva (atacantes).

Time provável com suas peças passíveis de mudanças:

Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Allyson (Alisson Cassiano), Chico e Dalbert; Felipe, Fabricio Domínguez e Titi Ortíz; Lucas Lima, Wellington Silva (Barletta) e Zé Roberto (Gustavo Coutinho).

