Série B Iniciando sequência em casa, Sport recebe Operário-PR em jogo atrasado da Série B Em caso de vitória nesta quarta-feira (16), Leão iguala pontuação do Santos, atual líder da Segundona

A vitória sobre o Novo Horizontino, na rodada passada, foi determinante para o Sport se estabilizar no G4 e entrar de vez na briga pelo título da Série B. Mas, foi importante, também, para a sequência de jogos que o Rubro-negro terá pela frente a partir desta quarta-feira (16).

Às 21h30, o time dirigido por Pepa recebe o Operário-PR, na Ilha do Retiro, em duelo atrasado da 16ª rodada. Será o primeiro de três compromissos dos pernambucanos dentro de casa na competição.

Depois de encarar os paranaenses, o Sport recebe Botafogo-SP e Guarani pela 32ª e 33ª rodadas, respectivamente. Duas equipes que brigam para escapar do rebaixamento. Apesar de salientar a importância da sequência em casa, o elenco leonino garante que o foco está apenas no Operário-PR.

OS GOLS DA VITÓRIA! Chico, Gustavo Coutinho e Chrystian Barletta em ação! pic.twitter.com/MqAFcuKRv6 — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 12, 2024

Com 43 pontos, o Fantasma tenta surpreender na Ilha do Retiro para voltar à briga pelo acesso. Já para o time mandante, um triunfo significa subir para a segunda colocação na tabela.

“Expectativa alta. Temos três jogos em casa, mas não se pode pensar no terceiro ou no segundo jogo, temos que pensar jogo a jogo. Agora o foco está no Operário, para que a gente possa conquistar o máximo de pontos possíveis para encaminhar o acesso. Precisamos usar a força da Ilha para conquistar os três pontos”, afirmou o zagueiro Chico.

Não será por falta de apoio, inclusive, que o Sport possa deixar a desejar em campo. Em última parcial divulgada na terça-feira (15), o clube informou que 23.582 ingressos foram vendidos de forma antecipada para o duelo desta quarta, com os setores Sede, Ampliação e Sociais esgotados.

A expectativa é que, assim como foi contra o Ceará, a capacidade máxima atual da Ilha seja preenchida: 26.345 torcedores. Principalmente após a diretoria do Operário-PR abrir mão do setor visitante, que será usado para acomodar os rubro-negros.

Coutinho quer Sport ligado

Responsável por contribuir com um gol e uma assistência nos três pontos conquistados sobre o Novorizontino, Gustavo Coutinho vive a expectativa de seguir no time titular, mesmo com o retorno de Zé Roberto - suspenso na rodada passada.

Mas, independente de como começará o jogo o camisa 9 espera um Sport ligado durante os 90 minutos da partida.

"É um jogo difícil. Às vezes a gente fala isso e parece clichê, mas toda partida se torna difícil. O Operário é um time que vem jogando de forma leve, que gosta de ter a bola e pode nos complicar. Temos que entrar ligados, a mil por hora. Com o apoio da nossa torcida, obviamente, vamos conseguir desempenhar um bom futebol, pressionar eles para que possam sentir o peso da Ilha e não ter conforto com a bola", pontuou.

Retornos e baixa

Além de Zé Roberto, quem também cumpriu suspensão na rodada passada e volta a ficar à disposição de Pepa é o lateral Igor Cariús. Apesar do retorno de Di Plácido, a tendência é que o camisa 16 siga sendo improvisado no lado direito defensivo. A baixa, por outro lado, fica a cargo de Rafael Thyere.

O zagueiro recebeu o terceiro amarelo diante do Novo Horizontino. Com isso, Allyson deve ser o escolhido para formar dupla com Chico.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Igor Cariús (Di Plácido), Allyson, Chico e Dalbert; Felipe, Fabricio Domínguez, Tití Ortiz e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Zé Roberto (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

Operário-PR

Rafael Santos; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Índio, Vinícius Diniz (Jacy) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto (Ronald) e Daniel Lima. Rafael Guanaes.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Auxiliares: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Julio Cesar Souza Gadêncio (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: TV Brasil, Canal GOAT e Premiere.

