A- A+

FESTA DO MORRO Santuário do Morro da Conceição: Governo de Pernambuco antecipa entrega do teto para antes da festa Prevista inicialmente para 2 de dezembro, entrega será feita em 27 de novembro. Festa começa no dia 28

Começou nesta quinta-feira (7) a montagem da estrutura metálica para a cobertura do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife. O teto do templo desabou em 30 de agosto, deixando dois mortos e mais de 20 pessoas feridas.

A entrega do teto será feita em 27 de novembro, segundo o Governo de Pernambuco, que anunciou a antecipação da conclusão da obra, prevista inicialmente para 2 de dezembro.

Com isso, a estrutura estará pronta antes do início da Festa do Morro, marcada para ocorrer entre 28 de novembro e 8 de dezembro. A primeira etapa da obra tem investimento de R$ 1,4 milhão.

O Santuário do Morro divulga, nesta sexta-feira (8), ao redor da imagem de Nossa Senhora da Conceição, as novidades da edição deste ano da festa, incluindo as programações religiosa e cultural e a proposta das celebrações.

A data da entrevista coletiva marca os 30 dias que antecedem o 8 de dezembro, dedicado ao dogma da Imaculada Conceição.

Presente no anúncio da antecipação da entrega da obra, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, informou que a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) irá garantir altar provisório, iluminação, refrigeração, cadeiras e demais necessidades para a realização da Festa.

"Temos trabalhado de maneira incansável com a confiança da Igreja Católica para permitir que pudéssemos entregar à população do Recife e de Pernambuco a volta do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. É uma alegria anunciar que no dia 27 de novembro a primeira etapa será entregue com o telhado pronto. Vamos garantir a entrega na véspera dos festejos", destacou Raquel.

A montagem do novo teto do templo segue cronograma de atividades que está sendo cumprido conforme o planejado, segundo o governo.

Arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, esteve no encontro ao lado do reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges, e falou sobre a entrega do novo telhado.

"Temos a alegria de dizer que a reconstrução da igreja não é simplesmente a reconstrução física. É a reconstrução de uma comunidade, da fé e da esperança de um povo. Somos imensamente gratos a todos que têm contribuído, orado e se preocupado, se solidarizando conosco", reforçou o sacerdote.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) é responsável pelas obras, que deram início à instalação das treliças, estruturas que servem para sustentar o peso do telhado e resistir às cargas do vento e da gravidade, proporcionando a base para o assentamento das telhas. O Governo de Pernambuco tem dado apoio financeiro e técnico à reconstrução do templo.

Segunda etapa

Ainda segundo a governadora Raquel Lyra, as obras no local serão retomadas para segunda etapa em 12 de dezembro, após a conclusão dos festejos.

Essa segunda etapa prevê a substituição de esquadrias de vidros e a recuperação de parte do acabamento.

A Fundarpe elaborou projetos do novo forro em gesso acústico, da planta de iluminação/luminotécnica para o forro, a proposta de um novo altar da igreja e a paginação do piso e um agenciamento da área externa, que circunda a igreja.

Este trabalho terá um novo termo de fomento que deverá ser firmado entre o Governo de Pernambuco e a Arquidiocese de Olinda e Recife.

"No dia 12 de dezembro, a gente assina o segundo termo de fomento. Isso tudo vai ficar em R$ 3 milhões para a gente devolver a Pernambuco esse local tão importante", comentou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Simone Nunes.

Anúncio da antecipação da entrega do novo teto do templo foi feito com representantes da Igreja Católica e do Governo de Pernambuco | Foto: Miva Filho/Secom

Abastecimento de água

Esta semana, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou os testes da primeira etapa da obra de setorização da rede de abastecimento de água dos morros da Zona Norte do Recife.

A intervenção vai beneficiar os moradores do Morro da Conceição e do Alto José do Pinho. A expectativa, segundo o Governo do Estado, é que as áreas tenham água todos os dias antes da Festa de Nossa Senhora da Conceição.

Aproximadamente 75 ruas das duas localidades morros já receberam intervenções. Para executar a obra, o Governo do Estado investe mais de R$ 40 milhões.



Veja também

METEOROLOGIA Inmet alerta para chuvas intensas no fim de semana