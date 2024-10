Irmã Adélia: processo de Beatificação e Canonização avança no Vaticano

A- A+

O Processo de Beatificação e Canonização de Irmã Adélia deu um passo significativo com a entrega oficial da documentação que encerra a fase diocesana ao Dicastério para as Causas dos Santos, no Vaticano, em Roma, na Itália.

A cerimônia oficial de entrega ocorreu nessa quinta-feira (17) e contou com a presença da superiora-geral do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã, Irmã Eulalia Maria; da superiora Provincial, Irmã Cleonice Santos, do postulador da Causa, Frei Jociel Gomes; e do presidente da Comissão Histórica e Arquivística, Prof. Dr. Carlos André Moura.

Durante o encontro, Irmã Eulalia Maria destacou a importância desse momento para a Igreja Católica do Brasil.

"Este é um marco histórico para o Instituto das Religiosas da Instrução Cristã. A entrega desses documentos ao Vaticano é fruto de anos de dedicação e fé, e acreditamos que a vida e o exemplo de Irmã Adélia são um verdadeiro testemunho de santidade e serviço ao próximo", declarou a superiora-geral do Instituto.

Testemunho de Irmã Adélia

Além da entrega dos documentos, a comissão participou, no dia 16 de outubro, de uma audiência pública com o Papa Francisco.

Sobre esse momento, Irmã Cleonice Santos comentou: "Estar diante do Papa Francisco e entregar a ele o testemunho da vida de Irmã Adélia é uma experiência que nos enche de esperança e gratidão”.

Com a conclusão da fase diocesana, o processo entra agora na fase romana, na qual o Vaticano dará continuidade ao estudo das virtudes heroicas, dos depoimentos, dos relatos de graças alcançadas e de todos os aspectos necessários para que a Igreja avance no reconhecimento oficial da santidade de Irmã Adélia, que poderá ser a primeira santa pernambucana.

