Religião Beatificação de Irmã Adélia avança com conclusão da fase diocesana Sessão solene e missa de ação de graças marcaram o fim da fase diocesana do processo e os 11 anos da morte da religiosa

A fase diocesana do processo de beatificação e canonização de Irmã Adélia foi oficialmente encerrada na manhã deste domingo (13), com uma cerimônia solene no Teatro Madre Chantal, no Colégio Damas, na Zona Norte do Recife.

A cerimônia, presidida por Dom José Luiz Salles, bispo diocesano de Pesqueira, contou com a participação de frei Jociel Gomes, postulador da causa, e irmã Eulalia Maria, superiora-geral do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã.

Dom José avaliou o caminho já percorrido pela causa como “um caminho bonito e de muita escuta”.

“Tivemos a oportunidade de ouvir inúmeros testemunhos sobre as virtudes e a santidade de irmã Adélia. Nosso coração se enche de alegria ao perceber que, do meio do nosso povo, alguém se destacou por viver com tanta intensidade as virtudes do Evangelho. Agora, entraremos na fase em que aguardamos o processo em Roma, sempre em oração, pois a santidade, a beatificação e a canonização são graças concedidas por Deus. E eu tenho certeza de que irmã Adélia recebeu essa graça de viver as virtudes cristãs de forma radical”, declarou o bispo diocesano.

Beatificação e canonização

O encerramento dessa fase do processo representa um passo crucial para que Irmã Adélia seja reconhecida como a primeira santa de Pernambuco.

A trajetória do processo foi constituída por uma minuciosa coleta de documentos e depoimentos sobre sua vida e virtudes cristãs, com contribuições de diversas localidades do estado e também de arquivos do Vaticano.

Com o encerramento da fase diocesana, a documentação será entregue, ao Vaticano, onde passará por uma análise detalhada na fase romana. Embora não haja um prazo definido para a conclusão do processo.

A equipe responsável pelo processo participará de uma audiência no Vaticano, em Roma, na Itália, na próxima quarta-feira (16), onde serão discutidos os próximos passos da causa de beatificação de Irmã Adélia.

Durante a solenidade, o frei Jociel Gomes, postulador da causa, também foi oficializado como o portador responsável por levar os autos do processo até o Vaticano, para a audiência com o Papa Francisco na próxima quarta (16).

“A expectativa é muito grande. No próximo dia 16, às 10h, estaremos em Roma para entregar toda a documentação, fruto de anos de trabalho. Este ano de 2024 foi de muito afinco, mas o processo vem sendo construído há bastante tempo, e este momento aqui marca a coroação de tudo isso. Claro que, ao chegarmos a Roma, novos passos serão adotados, e esperamos que em breve a Igreja possa reconhecer oficialmente aquilo que já sabemos em nossos corações: que Irmã Adélia trilhou um caminho de santidade e pode ser um exemplo para todos os cristãos. Seus testemunhos de vida e santidade nos encantam e são grandes referenciais”, afirmou frei Jociel.

Missa de ação de graças

Após a cerimônia, às 11h, foi celebrada uma missa solene de ação de graças pela conclusão da fase diocesana do processo de beatificação e canonização de Irmã Adélia, na Capela do Colégio Damas, presidida por Dom José Luiz Salles.

A cerimônia também celebrava a memória dos 11 anos do falecimento da religiosa, que morreu em 2013 aos 89 anos.

Irmã Adélia

O legado espiritual e social de irmã Adélia também foi um dos principais pontos destacados pela irmã Cleonice Santos, superiora provincial das Religiosas da Instrução Cristã.

Ela ressaltou que, apesar das aparições marianas de 1936, em Cimbres (PE), o foco do processo está na vida de virtudes cristãs e no trabalho incansável de Irmã Adélia pelos mais necessitados.

“Irmã Adélia possuía virtudes que nos atraem e nos mostram que vale a pena ser de Deus. Ela era uma mulher de oração profunda, de silêncio orante, alguém que reconhecia sua dependência de Deus e se colocava como serva dele. Sempre foi humilde, nunca buscou estar em destaque ou nos holofotes. Pelo contrário, tudo o que fazia, ela fazia de forma discreta, sem querer que fosse divulgado. Para ela, servir na gratuidade, sem esperar nada em troca, era fundamental. Uma das grandes virtudes de irmã Adélia que me inspira é justamente o serviço aos mais necessitados, proclamando o Evangelho e defendendo a dignidade daqueles que mais precisam”, contou a irmã Cleonice.

Homenagens

As celebrações em homenagem à serva de Deus fizeram parte de um tríduo que começou na quinta-feira (10), com uma missa celebrada por padre Damião Silva, e se estenderam até o domingo, reunindo devotos, comunidades e religiosos em momentos de fé e oração.

