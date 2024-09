A- A+

Homenagem Santuário do Morro da Conceição realiza Missa da Saudade para as vítimas da tragédia do desabamento Homenagem acontece às 19h30 desta segunda (30), no entorno da imagem da Imaculada Conceição, no Santuário

O Santuário da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, localizado no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, realiza, nesta segunda-feira (30) a Santa Missa de 30° dia de falecimento das vítimas da tragédia do desabamento do teto da estrutura.

A Missa da Saudade acontece no entorno da imagem da Imaculada Conceição, no Santuário, às 19h30. O local da cerimônia foi escolhido pelos familiares das vítimas.

A homenagem acontece em nome de Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos de idade, e de Antônio José dos Santos, de 54 anos, as duas vítimas fatais do acidente.

Relembre a tragédia

A estrutura do teto do Santuário da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro do Morro da Conceição, Zona Norte da capital, caiu durante a tarde do dia 30 de agosto. O desabamento deixou dois mortos e vários feridos.

Os fíéis atingidos pelo colapso participavam de uma ação solidária de entrega de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Reconstrução

A governadora Raquel Lyra assinou, na última quinta-feira (26), o termo de fomento oficializando a transferência de recursos destinados à reconstrução do Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

O Governo do Estado vai repassar R$ 1,5 milhão para a Arquidiocese de Olinda e Recife com objetivo de reformar a estrutura metálica e o telhado do templo, que desabou no acidente.

Segundo o governo, as obras devem ser concluídas antes da festa de 8 de dezembro, celebração do Dia de Nossa Senhora da Conceição. No ato da assinatura do termo, a governadora projetou a entrega para 2 de dezembro.

Doações

Além dos recursos do Governo do Estado, o Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição iniciou a campanha "Estenda sua mão ao Morro da Conceição", para a compra dos objetos que ficaram destruídos após a queda do teto do templo.





As doações para a campanha devem ser feitas por meio do site doe.santuariomorrodaconceicao.com.br. É possível efetuar a doação por meio de boleto, pix, e cartão de crédito. Doações mensais também são recebidas.

O donativo pode ser feito também em espécie, na secretária do Santuário do Morro da Conceição, que temporariamente funciona no Salão Paroquial - atrás da imagem da Santa.

Entre os objetos que serão comprados, estão mesas, cadeiras, credência, ambão e pia batismal, bem como bancos, ostensório e cálice. A Pastoral Social da igreja também receberá parte das doações.

Veja também

MOBILIDADE Festa de Santa Terezinha interdita rua no Derby, nesta terça-feira (1º); CTTU orienta tráfego