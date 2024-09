Incêndio atinge Magazine Luiza de Abreu e Lima na madrugada deste domingo (29)

A- A+

Na madrugada deste domingo (29) a loja da Magazine Luiza de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR) foi atingida por um incêndio.

O estabelecimento fica localizado na Rua Duque de Caxias, no centro da cidade, às margens da BR-101.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que foi acionado por volta das 03h, todo o térreo da loja foi tangido pelas chamas.

Foram enviadas quatro viaturas, sendo três de combate a incêndio e uma de comando operacional para debelar as chamas.

As equipes atuaram com eficácia, contendo as chamas, que ficaram restritas ao pavimento térreo, o qual foi totalmente atingido.

O subsolo e os equipamentos presentes nesse pavimento foram preservados.

Após o fim da ocorrência, o estabelecimento ficou sob a vigilância dos seguranças da própria loja.

