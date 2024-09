Incêndio atinge praça de alimentação do Samba Recife durante shows deste sábado (28)

A- A+

Um incêndio atingiu uma das praças de alimentação do Samba Recife, que aconteceu no Centro de Convenções, em Olinda.

O evento, realizado na noite do sábado (28), contou com mais de 40 atrações, entre nomes incontestes do ritmo, tais quais Péricles, Alcione e Xande de Pilares.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, foram enviadas cinco viaturas para o local.

O chamado foi realizado às 21h35 e levou ao menos 1h para que a equipe enviada para combate a incêndio, resgate e comando operacional encerrasse o chamado.

Confira a nota do Corpo de Bombeiros:

"Fomos acionados às 21h35 deste sábado (28) para combater um incêndio na área externa do Centro de Convenções, mais precisamente em barracas de alimentação do entorno. De pronto foram enviadas cinco viaturas, entre combate a incêndio, resgate e comando operacional. O fogo foi rapidamente controlado e não houve registro de vítimas, apenas danos materiais. No momento os bombeiros realizam o rescaldo do ambiente"

Apenas danos materiais foram registrados. Ninguém se machucou e todos os protocolos de segurança foram tomados, segundo a organização do evento.

Confira a nota do Samba Recife:

Samba Recife / Instagram

Veja também

Saúde A cor do sêmen pode alertar sobre uma doença ou que algo não está bem; entenda