ZONA OESTE Duas pessoas são levadas para hospitais após ambulância do Samu bater em carro no Recife Segundo as primeiras informações, estavam na ambulância um paciente psiquiátrico e acompanhante

Duas pessoas foram encaminhadas a hospitais, na manhã desta segunda-feira (30), após um sinistro de trânsito envolvendo uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e um carro.

O sinistro aconteceu na Estrada dos Remédios, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, por volta das 6h.

Segundo as primeiras informações, estavam na ambulância uma paciente psiquiátrica e seu acompanhante.

Um dos socorridos é uma mulher de 28 anos, que foi levada para o Hospital Ulysses Pernambucano, localizado no bairro da Tamarineira, na Zona Norte da capital pernambucana.

O outro é um homem de 52 anos, transferido pelo Samu para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) do Recife informou ter sido acionada para a ocorrência por volta das 6h10. Uma equipe da CTTU foi enviada ao local para orientar o tráfego.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, responsável pelo Samu. Por meio de nota, o Executivo municipal afirmou que o veículo estava em deslocamento para encaminhar uma paciente até o Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano.

"Com a colisão, o acompanhante da paciente teve a perna lesionada. Ele foi encaminhado para o Hospital da Restauração. As duas remoções de pacientes foram realizadas pelo Samu Metropolitano", informou a prefeitura.

O motorista e o técnico em enfermagem do Samu Jaboatão não sofreram lesões, ainda segundo a prefeitura, que informou que também não há relato de feridos no carro envolvido no sinistro.

"Foi instaurado procedimento para averiguar a causa", completou a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.

