Morro da Conceição: Santuário inicia campanha para comprar objetos destruídos por desabamento

Com o mote "Estenda sua mão ao Morro da Conceição", o Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição iniciou uma campanha para a compra dos objetos que ficaram destruídos após a queda do teto do templo, em 30 de agosto.

A tragédia no templo localizado no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, deixou duas pessoas mortas e várias feridas.

As doações para a campanha devem ser feitas por meio do site doe.santuariomorrodaconceicao.com.br. É possível efetuar a doação por meio de boleto, pix, e cartão de crédito. Doações mensais também são recebidas.

Entre os objetos que serão comprados, estão mesas, cadeiras, credência, ambão e pia batismal, bem como bancos, ostensório e cálice. A Pastoral Social da igreja também receberá parte das doações.

Na quinta-feira (26), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, assinou termo de fomento de R$ 1,5 milhão para a reconstrução do Santuário. Os recursos da gestão estadual vão permitir a reforma do telhado e da estrutura metálica do Santuário.

Segundo o governo, as obras devem ser concluídas antes da festa de 8 de dezembro. No ato da assinatura do termo, a governadora projetou a entrega para 2 de dezembro.

Raquel Lyra também afirmou que ainda não foram finalizadas as investigações sobre o motivo do desabamento do teto da igreja.

Assinatura do termo de fomento para reconstrução do Santuário de Nossa Senhora da Conceição (Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco)

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, comentou a importância das doações e lembrou que a igreja está cuidando em primeiro lugar das pessoas, das famílias e das pessoas atingidas.

"Nosso compromisso primeiro é com a reconstrução da esperança por meio de uma rede imensa de solidariedade, mas também nós queremos reconstruir o Santuário do Morro da Conceição. Porque ele é um grande símbolo de fé, de piedade, de esperança", afirmou o sacerdote ao lançar oficialmente a campanha e reforçar que com a colaboração, oração e ajuda material de todos.

O reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Emerson Borges, também falou sobre a campanha, durante lançamento em missa na noite de quinta-feira, no Morro da Conceição.

"Todos vão escolher a opção de doação que vai fazer para ajudar na reconstrução do Santuário. Nós compreendemos que esse Santuário é do povo e os devotos precisam se sentir participantes desse momento de reconstrução a partir das suas doações, carinho e afeto com Nossa Senhora da Conceição", explicou o sacerdote.

Missa de 30º dia

O entorno da imagem da Imaculada Conceição receberá, na próxima segunda-feira (30), às 19h30, a missa de 30º dia das vítimas do desabamento.

Morreram na tragédia Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos.

Desde o desabamento, as celebrações do Santuário são realizadas aos pés da imagem e na Praça do Morro da Conceição.

