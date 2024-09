A- A+

INVESTIMENTO Raquel Lyra assina termo para reconstrução do Santuário de Nossa Senhora da Conceição O Governo do Estado vai repassar R$ 1,5 milhão para a Arquidiocese de Olinda e Recife; prazo de entrega é no dia 2 de dezembro

A governadora Raquel Lyra assinou, nesta quinta-feira (26), o termo de fomento que oficializa a transferência de recursos destinados à reconstrução do Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

O Governo do Estado vai repassar R$ 1,5 milhão para a Arquidiocese de Olinda e Recife com objetivo de reformar a estrutura metálica e o telhado do templo, que desabou no acidente do dia 30 de agosto.

A formalização do repasse aconteceu no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

Raquel Lyra lembrou dos devotos que faleceram no acidente e projetou a entrega para o dia 2 de dezembro, antes da celebração do Dia de Nossa Senhora da Conceição, no dia 8.

“No dia 30 de agosto, Pernambuco viveu um momento triste da sua vida com, infelizmente, a perda de dois devotos, Antônio e Maria. Desde então, o Governo de Pernambuco tem se feito presente junto à Arquidiocese e à comunidade para proteger e cuidar”, iniciou a governadora.

“Temos o compromisso de devolver o Santuário em tempo hábil para as festividades de Nossa Senhora da Conceição. Assinamos o termo de fomento hoje e vamos acompanhar a reforma e garantir que, com segurança, a gente possa voltar a frequentar a igreja. A previsão do cronograma é que no próximo dia 2 de dezembro a gente possa ter a igreja devolvida à comunidade”, completou.

De acordo com a governadora, as investigações sobre o motivo do desabamento do teto ainda não foram concluídas.

“A Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros Militar, fez toda perícia necessária e os laudos e conclusões serão divulgadas no tempo correto. A gente não pode antecipar nada”, afirmou.

O arcebispo de Olinda é Recife, Dom Paulo Jackson, ressaltou a importância da reconstrução do Santuário para além da estrutura física.

“Reconstruir um templo não é simplesmente reconstruir um equipamento. Reconstruir um templo tem a ver com a autoestima, a esperança e a fé. Há um patrimônio espiritual, imaterial, cultural impressionante. Isso precisa ser mantido e resgatado”, destacou o arcebispo.

Campanha

Além da transferência de recursos, também foi lançada a Campanha "Estenda a sua Mão ao Morro da Conceição", idealizada e sugerida pelo arcebispo.

O projeto visa a participação dos devotos de Nossa Senhora da Conceição na reconstrução da Santuário.

Emerson Borges, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, explicou o objetivo dessa campanha.

“Será disponibilizado um link e cada devoto de Nossa Senhora da Conceição vai fazer um cadastro. Todos vão escolher a opção de doação que vai fazer para ajudar na reconstrução do Santuário. Nós compreendemos que esse Santuário é do povo e os devotos precisam se sentir participantes desse momento de reconstrução a partir das suas doações, carinho e afeto com Nossa Senhora da Conceição.”

O cadastro deve ser feito pelo site da campanha.

