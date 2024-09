A- A+

RECIFE Santuário do Morro da Conceição recebe primeira cerimônia religiosa interna desde desabamento A cerimônia é a primeira a acontecer no interior do santuário após o desabamento do teto, no dia 30 de agosto, que deixou dois mortos e 29 feridos

Como uma renovação de fé e esperança pela chegada de um dia melhor, o Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, recebeu uma celebração religiosa na manhã desta quarta-feira (12).

A cerimônia é a primeira a acontecer no interior do santuário após o desabamento do teto, no dia 30 de agosto, que deixou dois mortos e 29 feridos. O local foi liberado na quarta-feira (11), depois da finalização da última retirada dos entulhos remanescentes do desabamento, pela Prefeitura do Recife.

A celebração foi feita pelo padre Emerson Borges. Ele fez uma oração de agradecimento pelos trabalhadores que realizaram o serviço e por todo o público presente. Também houve a aspersão de água benta e cânticos, além da distribuição de medalhas de Nossa Senhora da Conceição para cada profissional, com participação de sacerdotes do Santuário e da Arquidiocese de Olinda e Recife também estarão presentes.



"Nesses dias vocês (trabalhadores) realizaram um trabalho humano muito importante. O papel desse santuário é muito grande para tantas pessoas, que, assim como nós, ansiavam por poder voltar a esse local. Isso acontece graças ao trabalho de todas vocês, então temos que agradecer tanto à Prefeitura do Recife, quanto ao Governo do Estado. Somente Deus vai poder fornecer todas essas graças para vocês. Agora, pedimos para vocês inteligência e paz após trabalho feito", agradeceu o padre.

Reconstrução segue com apoio do Estado

A obra de reconstrução do teto do santuário segue agora com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

O Governo do Estado vai fazer o repasse de todos os recursos necessários para a reconstrução, e vai ter um contato próximo com o trabalho na paróquia de Nossa Senhora da Conceição e a Arquidiocese. No momento, ainda não há definições de prazos para início da obra, porque primeiro será precisa a vistoria de um engenheiro contratado para avaliar o local e fazer o projeto, assim como de um profissional especializado em arte sacra, ou seja, em construção de igrejas.

"Hoje mesmo já estamos com uma equipe aqui para fazer o orçamento dessa obra e, posteriormente, vamos acompanhar todo esse trabalho, até pela nossa expertise em engenharia", explicou o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano, Francisco Sena.

Por mais que não tenha uma data oficial, a expectativa do Governo do Estado é finalizar a obra antes da Festa de Nossa Senhora da Conceição, tradicionalmente celebrada no dia 8 de dezembro. "O nosso compromisso é com isso para poder proporcionar essa festa tão linda para a população de Pernambuco", completou o secretário.

Na manhã desta quinta, antes da missa, também foi realizada uma vistoria da área por parte da Defesa Civil de Pernambuco. Foi somente a partir disso que foi atestada a segurança para a realização da cerimônia.

Veja também

ESTELIONATO Mãe suspeita de fingir que filha de 10 anos tinha leucemia para pedir doações é presa em Caruaru