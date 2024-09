A- A+

AGRESTE Queda de helicóptero em Caruaru: sobrevivente é transferido para hospital no Recife Henrique pulou do helicóptero em chamas antes da aeronave chegar ao solo. Ele teve 90% do corpo queimado

O empresário Henrique da Cunha Santos, de 41 anos, único sobrevivente da queda de um helicóptero em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi transferido para um hospital particular no Recife, na noite de quarta-feira (11).

Ele estava internado no Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, desde a segunda-feira (9), dia do acidente.

Os dois pilotos da aeronave, o potiguar Raildo Rodrigues e André Gomes Ferreira, morreram.

Henrique pulou do helicóptero em chamas antes da aeronave chegar ao solo. Ele teve 90% do corpo queimado e foi levado para o hospital.

A transferência aconteceu após Henrique apresentar uma melhora significativa na respiração, segundo o advogado e amigo dele, Geraldo Santos.

Para esta quinta-feira (12), está prevista uma nova avaliação com um especialista em queimaduras, que deverá definir os próximos passos do tratamento de Henrique.

O empresário permanece intubado e respirando por aparelhos. Ele passou por procedimentos de limpeza e retirada de pedaços de pele queimados.

As causas do acidente são investigadas pela autoridade aeronáutica. Câmeras de segurança registraram o momento da queda do helicóptero, que caiu já em chamas no Loteamento Nina Liberato. Assista:

A aeronave não tinha autorização para táxi aéreo e estava com certificado de aeronavegabilidade cancelado, segundo registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Henrique e os pilotos da aeronave estavam realizando um teste no momento da queda. O helicóptero havia acabado de passar por manutenção, segundo as primeiras informações.

Nascido no Recife, Henrique da Cunha Santos mora em Bonito, no Agreste de Pernambuco, desde 2005. O empresário tem uma criação de gado e suínos e uma loja on-line especializada em pets silvestres e exóticos.

