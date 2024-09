Helicóptero cai na zona rural de Caruaru e deixa dois mortos e um ferido

A- A+

Um helicóptero caiu em Caruaru no final da tarde desta segunda-feira (9). O acidente ocorreu na comunidade Lagoa de Pedra, na zona rural do município do Agreste pernambucano.

Três pessoas estavam dentro do helicóptero, e segundo a Polícia Militar de Pernambuco, através de nota, uma foi socorrida pelo Samu e as outras duas vieram a óbito.

Uma equipe do plantão da Delegacia de Caruaru foi acionada até o local para a realização das primeiras diligências.

Para realizar os primeiros socorros o Corpo de Bombeiros de Pernambuco enviou três viaturas, entre salvamento, resgate e combate a incêndio.

O Samu Agreste ambulâncias e motolâncias também estiveram no local para auxiliar no atendimento.

Acidente em Caruaru

Em vídeos que circulam pelas redes sociais após a queda da aeronave, é possível ver pessoas próximas ao local do acidente tentando ajudar as vítimas da queda.

O helicóptero caiu numa área de mata, longe de casas ou estabelecimentos. Os vídeos mostram o veículo em chamas após atingir o chão.

Veja também

López Obrador López Obrador defende reforma do Judiciário após críticas da presidente da Suprema Corte