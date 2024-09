A- A+

liberdade Deolane Bezerra deixa a Colônia Penal Feminina do Recife nesta segunda (9) A influenciadora digital teve a prisão preventiva convertida em domiciliar

Não faltou expectativa para que os fãs e admiradores da empresária, advogada e influenciadora Deolane Bezerra a vissem sair pela porta da frente da Colônia Penal Feminina, na Zona Oeste do Recife, o que aconteceu por volta das 15h10 desta segunda-feira (9).

Deolane passou cinco dias presa, junto a mãe, Solange Bezerra. As duas estão entre os alvos da Operação Integration, da Polícia Civil, que cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão, na última quarta-feira (4). As ordens foram expedidas para o Recife, Barueri (SP), Campina Grande (PB), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

A influenciadora digital teve, após apreciação do habeas corpus por parte do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a prisão preventiva convertida em domiciliar. A mãe dela permanece presa.

A Integration investiga participação delas em uma organização criminosa, principal alvo, que movimentou quase R$ 3 bilhões em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

