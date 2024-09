Queda de helicóptero em Caruaru: sobrevivente pulou da aeronave em chamas; ele está internado

A- A+

O empresário Henrique da Cunha Santos, de 41 anos, único sobrevivente da queda de um helicóptero, na segunda-feira (9), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, pulou da aeronave em chamas antes de ela chegar ao solo.

O acidente, que aconteceu no Loteamento Nina Liberato, deixou duas vítimas mortas, homens de 40 e 45 anos ainda não identificados.

Segundo o advogado Geraldo Santos, amigo de Henrique, os relatos são de que helicóptero começou a pegar fogo durante o voo e, quando estava próximo ao chão, o empresário pulou em cima de arbustos.

"Tem um vídeo que acreditamos que foi o momento que ele pulou. Eu acho que deve ter uns 10 metros de altura", explicou o amigo de Henrique à Folha de Pernambuco.

O vídeo mostra o exato momento da queda da aeronave. É possível ver a chama que começa a se formar na aeronave antes de ela cair.

A equipe do Hospital Santa Efigênia, para onde Henrique foi levado, informou aos familiares e amigos que ele teve 90% do corpo queimado e perdeu metade do líquido do corpo. Ele chegou consciente ao hospital.

Henrique ainda apresenta um quadro de pneumonia em razão da fumaça que inalou, permanece sedado em coma induzido e deve ser intubado pela equipe da unidade de saúde.

"Ele está tomando um coquetel de antibióticos devido à infecção pelas queimaduras. Amanhã [quarta-feira, 11], vai fazer nova cirurgia para retirada de algumas partes queimadas e limpeza", acrescentou Geraldo Santos.

Ainda segundo Geraldo, a equipe do hospital irá avaliar o estado de Henrique após essa nova cirurgia para decidir se o empresário será ou não transferido para o Recife.

Henrique e os outros dois ocupantes da aeronave estavam realizando um teste no momento da queda. O helicóptero havia acabado de passar por manutenção, segundo as primeiras informações.

Nascido no Recife, Henrique da Cunha Santos mora em Bonito, no Agreste de Pernambuco, desde 2005. O empresário tem uma criação de gado e suínos e uma loja on-line especializada em pets silvestres e exóticos.

Imagens mostram a aeronave no solo em chamas (Foto: Blog do Mário Flávio/Reprodução)

O que dizem polícias, Bombeiros, Samu, Secretaria de Saúde e Aeronáutica

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou à reportagem ter isolado a área após ser acionada para a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco disse ter enviado três viaturas para o local. O sobrevivente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"A corporação atuou no combate e extinção das chamas que atingiram a aeronave", disseram os bombeiros.

O Samu confirmou ter sido acionado às 16h47 e enviado unidades de Suporte Básico (USB), Suporte Avançado (USA) e motolâncias para o atendimento.

"Ao chegar ao local, as equipes do Samu constataram que um homem, com idade aproximada de 40 anos, foi resgatado com vida por populares, consciente e apresentando queimaduras pelo corpo. O resgate foi realizado antes da chegada das equipes, e a vítima foi levada para um hospital particular da cidade", afirmou o Samu.

A Secretaria de Saúde de Caruaru, responsável pelo Samu, afirmou ainda se solidarizar com as famílias envolvidas "e reitera seu compromisso com a transparência e a eficiência nos atendimentos de urgência".

Uma equipe do plantão da Delegacia de Caruaru foi acionada e foi ao local do acidente para a realização das primeiras diligências.



A Aeronáutica informou que investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), localizados no Recife, foram acionados para realizar a coleta de dados da ocorrência.

