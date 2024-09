A- A+

acidente em Caruaru Queda de helicóptero em Caruaru: piloto que morreu em acidente era do Rio Grande do Norte Raildo Rodrigues, de 27 anos, era natural de Taipu

O piloto Raildo Rodrigues, de 27 anos, que morreu na queda de helicóptero em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa segunda-feira (9), era do Rio Grande do Norte.

Além dele, o acidente também vitimou o piloto André Gomes Ferreira, que morreu no local. O único sobrevivente é o empresário Henrique da Cunha Santos, de 41 anos, que está internado.

O potiguar Raildo Rodrigues era natural de Taipu, que fica a 55 km de distância de Natal. O prefeito da cidade, Ariosvaldo Bandeira Júnior (PSD), o "Louvado", usou as redes sociais para lamentar a morte do conterrâneo.

"Recebi com imensa tristeza a notícia do trágico acidente aéreo ocorrido na zona rural de Caruaru (PE), que vitimou ao menos duas pessoas, entre elas o jovem piloto Raildo Rodrigues, natural de Taipu. Envio toda a minha solidariedade aos familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte os corações de todos neste momento difícil", afirmou o prefeito.

O acidente aconteceu na tarde dessa segunda, no Loteamento Nina Liberato. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave começou a pegar fogo ainda durante o voo.

Acidente aconteceu na tarde dessa segunda (9) | Foto: Instagram @caruarunoface/Reprodução

O helicóptero havia acabado de passar por manutenção e estava em testes no momento da queda. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.

Henrique da Cunha Santos, único sobrevivente do ocorrido, pulou da aeronave momentos antes do helicóptero atingir o chão, segundo relatou um amigo dele, o advogado Geraldo Santos.

O empresário, que teve 90% do corpo queimado, foi encaminhado ao Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, onde segue internado.

Segundo familiares, Henrique apresenta um quadro de pneumonia em razão da fumaça que inalou e está sedado em coma induzido.

Ele é natural do Recife, mas mora na cidade de Bonito, no Agreste, desde 2015. O sobrevivente possui criação de gado e suínos e uma loja online especializada em pets silvestres e exóticos.

A Aeronáutica informou que investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), localizados no Recife, foram acionados para realizar a coleta de dados da ocorrência.

