Deolane Bezerra permanece presa na Colônia Penal Feminina de Buíque após passar por audiência

A influenciadora digital Deolane Bezerra, de 36 anos, permanecerá presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJPE) logo após a realização da audiência de custódia desta quarta-feira (11).



Segundo o órgão, a audiência ocorreu em formato virtual, do Polo de Audiências de Custódia de Arcoverde, no Sertão, para a Colônia Penal Feminina de Buíque, onde Deolane está detida desde a noite dessa terça (10).



O Juízo da Audiência de Custódia analisou, segundo o TJPE, apenas os aspectos formais da prisão, como a legalidade do cumprimento do mandado.



"Diante disso, Deolane Bezerra Santos permanecerá presa preventivamente na Colônia Penal Feminina de Buíque", informou o TJPE.



Deolane foi presa no Recife na última quarta-feira (4), durante a "Operação Integration", que investiga jogos ilícitos e lavagem de dinheiro.



Após passar cinco dias detida na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da capital, a influenciadora teve a prisão preventiva convertida em domiciliar e foi solta na última segunda-feira (9).

Momento em que Deolane Bezerra deixa Colônia Penal Feminina Bom Pastor | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Na saída, diante de fãs e da imprensa, a influenciadora disse: "Isso é uma prisão criminosa". Afirmou, também, que a prisão era injusta, arbitrária e tinha sido fruto de "abuso de autoridade".

A prisão domiciliar concedida pela Justiça previa que ela não poderia falar sobre a investigação e nem conceder entrevistas, o que acabou fazendo. Ela também não poderia se manifestar por meio das redes sociais, mas postou uma foto no Instagram.

Diante do descumprimento da medida cautelar, a Justiça revogou, na terça (10), a prisão de Deolane e a prendeu novamente. O retorno à prisão foi decretado no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na região central do Recife, no momento em que a influenciadora havia ido ao local assinar um termo de cumprimento de prisão domiciliar.

Deolane Bezerra voltou a ser presa nessa terça-feira (10) | Foto: Reprodução

A influenciadora, encaminhada à Colônia Penal Feminina de Buíque ainda ontem, foi colocada em uma cela reservada para resguardar sua integridade física e por se tratar de um "caso de repercussão", segundo informou a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE).



O presídio de Buíque, onde ela está, fica localizado a cerca de 280 quilômetros do Recife.



A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, de 55 anos, segue presa na Colônia Penal Feminina Bom Pastor.

