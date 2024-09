A- A+

ORQUESTRA Orquestra de Câmara Meninas e Meninos da Alegria se apresenta no Recife A Orquestra foi criada pela ONG GIRAL com filhos de agricultores. A apresentação será nessa sexta,13

A ONG Giral promove a 3ª apresentação da 1ª Turnê Pernambucana da Orquestra de Câmara Meninas e Meninos da Alegria. O grupo é composta por 28 crianças e adolescentes filhos de agricultores, sob o comando dos maestros Leonardo Oliveira e Jonatas Araújo, que atuam também como professores de música da ONG

A apresentação acontecerá nesta sexta-feira, dia 13, às 16h, no BB Ponto Cultural, no Bairro do Recife Antigo. A turnê apresenta o espetáculo “Aruana: Uma Vida em Canção”, contando a história da personagem que atravessa o Estado do Sertão ao Litoral, revisitando clássicos eruditos e da música popular nordestina.

O Grupo já se apresentou em diversos lugares no Recife, entre eles o Teatro Santa Isabel e a Universidade Federal de Pernambuco. A estreia da turnê aconteceu no mês passado, na Praça de Eventos de Glória do Goitá, durante festa de encerramento da padroeira da cidade. A orquestra tem o patrocínio do BB Seguros.

SERVIÇO:

Quando: sexta-feira, dia 13.

Hora: 16h

Local: BB Ponto Cultural - Av. Rio Branco, 240 – Bairro do Recife Antigo.

ENTRADA GRATUITA.



