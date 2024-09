A- A+

Crime na Zona Norte Recife: motociclista é morto a tiros durante tentativa de assalto no bairro da Macaxeira Vítima foi identificada como Pedro Bezerra Cavalcanti

Um motociclista de 42 anos foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife.

A vítima foi identificada como Pedro Bezerra Cavalcanti, que conduzia uma moto modelo XRE 300 Shara, de cor cinza, na avenida Norte Miguel Arraes de Alencar.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a partir de relatos de testemunhas, quatro desconhecidos se aproximaram de Pedro e anunciaram o assalto.

"Ainda de acordo com testemunhas, a vítima ficou nervosa e travou a motocicleta", afirmou a PCPE.

Nesse momento, um dos assaltantes atirou contra o motociclista, que não resistiu e morreu no local.

Os suspeitos fugiram sem levar a moto da vítima. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar os criminosos.

Em virtude da morte de Pedro, na noite da segunda-feira (9), motociclistas de aplicativos realizaram um protesto, nessa terça-feira (10), na avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife.



Na ocasião, os trabalhadores reivindicaram medidas de segurança para a categoria.



O caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital como roubo seguido de morte (latrocínio).



"As investigações seguem até o esclarecimento total do crime", informou a PCPE.

Veja também

ELEIÇÕES NOS ESTADOS UNIDOS Kamala vence debate com Trump, mas perde oportunidade de detalhar propostas, dizem analistas