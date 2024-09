A- A+

TACAIMBÓ Suspeito de assaltar veículos de carga é detido com armas e bloqueador de sinal no Agreste Segundo a PRF, carro furtado foi recuperado depois que o homem tentou fugir

Suspeito de assaltar veículos de carga, um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco, na noite de terça-feira (10).

Segundo a PRF, com ele foram apreendidas duas armas municiadas e dois bloqueadores de rastreador de sinal de satélite que estavam dentro do carro onde o homem estava.

"Policiais realizavam uma fiscalização na rodovia, quando avistaram um carro em atitude suspeita atrás de um caminhão. Foi dada ordem de parada ao motorista, que desobedeceu e acelerou o veículo, até perder o controle da direção e colidir no muro de uma fábrica", explicou a PRF.

Depois da colisão, três homens desceram do carro e, acrescenta a Polícia Rodoviária Federal, correram em direções opostas.

Um dos suspeitos foi alcançado e detido pelos policiais rodoviários.

Com ele, havia quatro munições de revólver e dois celulares. A polícia ainda encontrou dentro do carro uma espingarda calibre 12 com um cartucho, um revólver calibre 38 com seis munições e dois jammers, equipamentos utilizados por quadrilhas de roubo a carga.

Uma equipe do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati) do 15⁰ Batalhão foi acionada para continuar as buscas dos outros suspeitos, segundo a PRF.

No local da ocorrência, a PRF ainda verificou que o veículo possuía registro de furto de agosto deste ano no Recife.

O homem foi encaminhado com as armas, o carro e os bloqueadores de sinal à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, também no Agreste de Pernambuco.

Veja também

ELEIÇÕES NOS ESTADOS UNIDOS Kamala vence debate com Trump, mas perde oportunidade de detalhar propostas, dizem analistas