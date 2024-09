Deolane Bezerra está em cela reservada em presídio de Buíque por resguardo de integridade física

A- A+

Deolane Bezerra foi colocada em uma cela reservada na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco, segundo informou, nesta quarta-feira (11), a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE).

De acordo com a secretaria, a influenciadora e ex-Fazenda, alvo da Operação Integration, foi separada das demais presas para resguardar sua integridade física.

A Seap-PE também afirmou que Deolane Bezerra foi colocada na cela reservada por se tratar de um "caso de repercussão".

Deolane chegou ao presídio na cidade localizada a cerca de 280 quilômetros do Recife, na noite de terça-feira (10).

A influenciadora passou cinco dias presa na Colônia Penal Feminina do Recife e havia recebido habeas corpus para ser transferida para prisão domiciliar.

Deolane Bezerra havia chegado ao Fórum Rodolfo Aureliano, no bairro da Joana Bezerra, área central do Recife, para assinar os termos da prisão domiciliar, mas, por descumprir medidas cautelares impostas pela justiça, teve o benefício revogado e terminou sendo encaminhada para o presídio de Buíque.

Na saída do presídio na capital pernambucana, na segunda-feira (9), Deolane havia se manifestado sobre o caso e falou com a imprensa. "Isso é uma prisão criminosa", afirmou a influenciadora na ocasião.

Na conta dela no Instagram, foi feita uma publicação na qual aparece com uma fita branca marcada com um "X" na boca em alusão à suposta censura que teria sido arbitrada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), alvo constante de queixas de Deolane em razão de sua prisão.

Pessoas se aglomeraram diante da Colônia Penal Feminina de Buíque para aguardar a chegada da advogada. Deolane chegou por volta das 21h25 da terça-feira.

A colônia, inclusive, é onde estão presas Bruna Cristina Oliveira da Silva e Isabel Cristina Pires da Silveira, do trio que ficou conhecido como "Canibais de Garanhuns" — Bruna foi condenada a 68 anos de prisão e Isabel, 71 anos e 10 meses.

"Por questão de segurança e em razão do processo tramitar em segredo de justiça, mais informações não poderão ser repassadas", completou a Seap-PE, por meio de nota.

