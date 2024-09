A- A+

OPERAÇÃO INTEGRATION Deolane Bezerra recebe alvará de soltura, diz advogado de defesa Deolane estava presa desde a última quarta-feira (4), quando foi detida junto com a mãe no Recife durante a Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro

A empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra recebeu o alvará de soltura, na manhã desta segunda-feira (9). Alvo da Operação Integration, a ex-Fazenda está presa desde a última quarta-feira (4).

A informação foi confirmada à Folha de Pernambuco pelo advogado Carlos Barros, responsável pela defesa da influenciadora.

Por meio de nota, a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que todos os trâmites judiciais da Operação Integration tramitam em segredo de justiça.

"Por esse motivo, informações não podem ser repassadas", afirmou a assessoria.

A operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro, que atuou no Recife, em Pernambuco, e em cidades de outros quatro estados, prendeu, até o momento, pelo menos doze pessoas.

Deolane estava no presídio desde a última quarta-feira (4), quando foi presa preventivamente junto com a mãe no Recife, capital de Pernambuco, e encaminhada para a Colônia Penal Feminina no Instituto Bom Pastor, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Operação Integration

Entre os presos da Operação Integration estão a influenciadora Deolane Bezerra, a mãe da advogada, o dono da casa de apostas Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho e a esposa dele, Maria Eduarda Quinto Filizola, que se entregaram à polícia na quinta-feira (5), além de outras oito pessoas.

A ação investiga participação de Deolane e da mãe dela em uma organização criminosa, principal alvo, que movimentou quase R$ 3 bilhões em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Durante a operação, foram recolhidos pela justiça 17 carros de luxo e 38 veículos restritos no Renajud, que é o sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Deolane Bezerra

Deolane fazia a divulgação da Esportes da Sorte, que também está sendo investigada. O empresário proprietário da VaideBet também está sendo investigado. José André da Rocha Neto também é dono de outras empresas, dentre elas a JMJ Participações, que comprou um avião que foi apreendido na operação policial.

O avião estava em nome de uma empresa do cantor Gusttavo Lima, que afirma ter vendido a aeronave para JMJ. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirma a venda e afirma que o avião está em nome do artista sertanejo enquanto não é concluído o pagamento integral pela venda.

Em nota, a Esportes da Sorte diz que, desde março de 2023, tem prestado todos os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial em curso. A empresa de apostas online afirmou ainda que suas atividades de aposta de cotas fixas "cumprem rigorosamente a lei com excelência jurídico-regulatória, acompanhamento de auditoria independente e sistema de compliance".

Depoimentos

Antes de serem conduzidas à Colônia Penal Feminina do Recife, a advogada e sua mãe prestaram depoimento, ainda enquanto estavam na sede do Departamento de Investigações Sobre Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, também na Zona Oeste do Recife. Através de fontes extraoficiais, a Folha de Pernambuco teve acesso aos relatos.

Veja principais pontos do depoimento de Deolane Bezerra:



- Declarou que as fontes de renda dela são oriundas de trabalhos de advogada, empresária e influenciadora e que tem renda mensal de R$ 1,5 milhão, líquidos;

- Não tem ficha criminal e que nunca foi presa;

- Que não mora em outro Estado, mas apenas em São Paulo;

- Que teve um contrato com uma casa de apostas on-line, mas encerrou esse contrato em maio deste ano;

- Que não possui arma de fogo;

- Possuía contas bancárias nos bancos Santander, Itaú e Safra e que essas contas foram abertas somente para receber pagamentos dos trabalhos, mas já foram encerradas;

- Que atualmente possui conta virtual apenas no banco BTG;

- Não é sócia de qualquer outra empresa;

- Possui bens em nome próprio (Uma casa e um terreno em Alfaville, um escritório em Tatuapé, um carro Lamborghini, uma Land Rover e um SW4).

