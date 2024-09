A- A+

CRIME NO SERTÃO Policial militar que matou pai da ex a tiros se entrega à polícia e é preso no Sertão de Pernambuco Crime aconteceu no último sábado (7), em Belém do São Francisco

O policial militar Gercino Bahia da Silva Júnior, de 37 anos, suspeito de matar o pai da ex, Lázaro Maciel Soares da Silva, de 47, se entregou à polícia, na terça-feira (10), e foi preso.

O crime aconteceu no último sábado (7), na cidade de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco.

Nessa terça-feira, Gercino Bahia da Silva Júnior se apresentou na Delegacia de Serra Talhada, também no Sertão, onde terminou preso. Ele é terceiro sargento da Polícia Militar de Pernambuco.

A polícia também apreendeu a arma usada no crime, uma pistola calibre 9 mm, que irá passar por perícia.

Ainda segundo a Polícia Civil, o PM foi levado sob custódia para o 14º Batalhão da Polícia e aguarda audiência de custódia.

Vídeos que circularam nas redes sociais no fim de semana mostram o momento do crime. O PM aparece nas imagens perseguindo a vítima. Gercino para o carro e atira várias vezes contra Lázaro.

Populares relataram que o ex-sogro não aceitava o relacionamento do policial com uma de suas filhas.

A vítima chegou a ser socorrida para o hospital local e depois foi transferida para o Hospital de Salgueiro, também no Sertão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil de Pernambuco segue investigando o caso e a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) instaurou um processo disciplinar contra o militar.

O que diz a defesa de Gercino Bahia da Silva Júnior

Por meio de nota, o advogado de Gercino Bahia da Silva Júnior, Weryd Simões, afirmou que seu cliente "compareceu espontaneamente" à delegacia "sem ter sido intimado".

"Com intuito de colaborar com as investigações policiais e demonstrar que pretende cooperar naquilo que for necessário para o perfazimento da Justiça", esclareceu o advogado.

O terceiro sargento foi ouvido pelo delegado Paulo Carlos Gomes de Oliveira e, ainda segundo o advogado Weryd Simões, "exerceu o direito constitucional ao silêncio, com a consequente entrega voluntária da arma de fogo utilizada no fato".

Por fim, foi cumprido o mandado de prisão preventiva de Gercino Bahia da Silva Júnior, que deverá ser encaminhado para o Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (Creed), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Veja também

ELEIÇÕES EUA Maioria dos eleitores vê Harris vencedora em debate com Trump, mostra pesquisa