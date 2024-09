A- A+

PERNAMBUCO Sargento da PM persegue e mata ex-sogro a tiros em Belém do São Francisco, no Sertão Policial ainda não foi preso e buscas seguem sendo feitas

Um policial militar de 37 anos é suspeito de matar o ex-sogro, de 47, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, na noite do último sábado (7).

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil, o agente de segurança, que é terceiro sargento da Polícia Militar de Pernambuco, ainda não foi localizado. Buscas seguem sendo feitas.

Vídeos que circularam nas redes sociais no fim de semana mostram o momento do crime. O PM aparece nas imagens perseguindo a vítima. Ele para o carro e atira várias vezes contra a vítima.

Populares relataram que o ex-sogro, identificado como Lázaro Maciel Soares da Silva, não aceitava o relacionamento do policial com uma de suas filhas.

"Desde que tomou conhecimento da ocorrência, a PMPE adotou as medidas legais cabíveis e segue com as buscas para localizar o militar", explicou a Polícia Civil de Pernambuco, por meio de nota.

A vítima chegou a ser socorrida para o hospital local e depois foi transferida para o Hospital de Salgueiro, também no Sertão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil disse ainda que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Belém do São Francisco como homicídio consumado.

"Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a corporação.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) vai instaurar um processo disciplinar contra o militar.



