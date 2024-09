Estuprador em série é preso por abusar de primas de 3 anos e criança de 7 na Mata Norte

A- A+

Um homem de 19 anos, suspeito de estuprar duas primas de três anos e uma criança de sete que morava com sua família, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Pernambuco, na cidade de Aliança, na Mata Norte do Estado.

Segundo a corporação, que considera o homem um "estuprador em série", ele ainda registrou os abusos no próprio celular, onde guardou as imagens. Com ele, também foram achadas 54 mídias de pornografia infantil de crianças desconhecidas.

A Polícia Civil de Pernambuco também afirmou que os estupros contra as primas aconteceram de forma reiterada.

A prisão foi efetuada pela Delegacia de Polícia de Crimes contra Criança e Adolescente e Atos Infracionais (DPCCAI) de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), sob a presidência da delegada Cláudia Gonzaga.

O homem é investigado pelo crime de estupro de vulnerável — contido no artigo 217A do Código Penal Brasileiro — e pelo artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que versa sobre a produção ou reprodução de conteúdo pornográfico com menor de idade.

Outras informações sobre a prisão do homem serão repassadas em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (9), na seda operacional da Polícia Civil, no Recife.

