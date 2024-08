Agreste de Pernambuco: Homem é preso após invadir casa, ameaçar morador e roubar caminhonete

A- A+

Uma operação realizada pela 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) nesta quinta-feira (29) resultou na prisão de um homem, que não teve sua identidade revelada, e recuperação de diversos produtos roubados. A ação ocorreu no município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com os policiais militares, a operação iniciou com uma diligência para localizar uma caminhonete roubada. Além do veículo subtraído, o suspeito de praticar o crime também teria agredido a vítima, que foi roubada dentro de casa. O crime foi praticado na presença de familiares do homem que chegou a ser ameaçado com uma arma de fogo.

Durante o cerco para recuperar o veículo, os agentes de segurança efetivaram a prisão de um suspeito que estava em posse de um revólver calibre .38 com cinco munições, além de 73 munições de diversos calibres.

No local da prisão, os policiais recolheram ainda sete perfumes, uma mochila, três botijões de gás e uma televisão. Também foram apreendidos três smartphones, um localizador de rastreadores veiculares, uma motocicleta roubada, uma balaclava, um casaco e uma jaqueta.

Foram recuperados ainda os documentos pessoais do dono do veículo. Os itens e o homem suspeito de ter praticado o crime foram encaminhados para a delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Veja também

equador Ciência sob ameaça: violência do narcotráfico atrapalha pesquisas no Equador