Operação mira suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na RMR e no Agreste; um é preso

Operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (28), cumpre um mandado de prisão e 26 mandados de busca e apreensão domiciliar e bloqueio judicial de ativos financeiros.

Os alvos da Operação Laundry (lavanderia, em tradução literal do inglês) são membros de uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo a corporação, um alvo foi preso. Uma grande quantia em dinheiro também foi apreendida — a polícia ainda não contabilizou esse montante.

As ordens judiciais, expedidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), são cumpridas nas cidades de Paulista, Olinda e Abreu e Lima, também na RMR, e em Gravatá, no Agreste do Estado.

As investigações sobre a atuação criminosa do grupo começaram em novembro de 2022, segundo a Polícia Civil. Os trabalhos contaram inclusive com o apoio das Polícias Civis da Bahia e do Rio Grande do Norte.

Policiais cumprem mandados expedidos para a operação (Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação)

Participam do desencadeamento da operação nesta quarta-feira 150 policiais civis. A presidência da Operação Laundry é do delegado Adyr Martens, titular da 8ª Delegacia Seccional.

Outros detalhes sobre as investigações e deflagração da Operação Laundry serão apresentados à imprensa ainda nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa na sede operacional da Polícia Civil de Pernambuco, no Recife.

