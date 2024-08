A- A+

Região Metropolitana do Recife Grupo suspeito de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e homicídios é alvo de operação na RMR Estão sendo cumpridos 39 mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão

Uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, homicídios e tráfico de drogas na Região Metropolitana do Recife (RMR), é alvo da Operação Barbalho, deflagrada na manhã desta quarta-feira (21).



A ação é realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco/PE).



Estão sendo cumpridos 39 mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 14ª Vara Criminal do Recife.



Armas, munições, dinheiro em espécie, além de celulares já foram apreendidos.

Ficco/PE realiza Operação Barbalho, nesta quinta-feira (21) | Foto: Ficco/Divulgação

Além de operar movimentações ilícitas de grandes quantias provenientes do tráfico de drogas, o grupo é responsável por uma série de homicídios, visando manter o controle das operações criminosas.



Segundo a Ficco, os suspeitos praticam crimes na RMR desde 2019 e suas as ações possuem repercussão em pelo menos quatro estados: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Rio de Janeiro.

"O objetivo das medidas judiciais cumpridas nesta data é desarticular a organização criminosa, interrompendo suas atividades ilegais e responsabilizando seus membros pelos crimes praticados", afirmou a corporação.



A Ficco/PE é composta pela Polícia Federal (PF); Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, por meio das Polícias Civil e Militar; Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco, por meio da Polícia Penal; Polícia Rodoviária Federal e Sistema Nacional de Políticas Penais.



A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado foi criada através do acordo de cooperação técnica, firmado em 2023, para atuar de forma conjunta na repressão à criminalidade violenta.

Veja também

SÃO VICENTE FÉRRER Homem é esfaqueado pelo filho de 16 anos após invadir casa e agredir ex-esposa no Agreste