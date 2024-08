Passageiro de caminhão-baú morre após colisão contra carreta na BR-101, em Goiana

A- A+

Um passageiro de um caminhão-baú morreu, na manhã desta quarta-feira (21), após o veículo em que estava colidir lateralmente contra uma carreta no quilômetro 19 da BR-101, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência por volta das 4h30, a carreta estava saindo de um posto de combustível nas margens da rodovia quando acessou o trecho e colidiu com o caminhão-baú, que já trafegava na BR, no sentido João Pessoa (PB).

O passageiro do caminhão-baú morreu no local. A PRF também disse que o motorista e outro passageiro do caminhão-baú ficaram feridos, a princípio sem gravidade.

Esse segundo passageiro foi encaminhado para o Hospital Belarmino Correia, em Goiana. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde dessa vítima.

"Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal", explicou a PRF.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou ter levado o passageiro para o hospital de Goiana.

Mais cedo, por volta das 4h30, um caminhão pegou fogo na mesma BR-101, mas na altura do bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. O motorista conseguiu descer do veículo sem se ferir.

Além de PRF e Samu, também estiveram no local o Instituto de Criminalística (IC), o Instituto de Medicina Legal (IML), e o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Grupo suspeito de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e homicídios é alvo de operação na RMR