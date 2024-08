A- A+

RECIFE Caminhão pega fogo e motorista consegue descer do veículo sem se ferir na BR-101, no Recife Condutor não ficou ferido, segundo PRF e Bombeiros

Um caminhoneiro tomou um susto nas primeiras horas desta quarta-feira (21) na BR-101, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista afirmou que seguia pela rodovia quando, na altura do quilômetro 73 da rodovia federal, percebeu que o veículo estava pegando fogo, por volta das 6h.

Ao notar as chamas, o homem parou no acostamento e desceu do caminhão. Imagens mostram o veículo tomado pelo fogo e, após o controle do incêndio, totalmente destruído.

O motorista não ficou ferido. O Corpo de Bombeiros enviou viatura ao local e confirmou que o caminhão teve perda total.

Os bombeiros apagaram as chamas no local e encerraram a ocorrência por volta das 7h15.

"O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas, que atingiram principalmente a parte da frente do caminhão (cavalo trator)", segundo a PRF.

Ainda não sabe o que provocou as chamas, o que deverá ser apontado por perícias feitas no veículo.

Além de PRF e Bombeiros, a Polícia Militar também esteve no local.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Grupo suspeito de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e homicídios é alvo de operação na RMR