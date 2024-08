A- A+

cultura Cinema São Luiz, no Recife, deve reabrir em outubro, diz gestor do equipamento Por meio de publicação no Diário Oficial do último sábado (17), o Governo de Pernambuco afirmou que as obras de restauração do forro de gesso estão praticamente finalizadas

Fechado desde maio de 2022, o retorno do Cinema São Luiz, um dos principais pontos artísticos do Recife, deve ocorrer em outubro. Quem confirmou a informação foi o gestor do equipamento, Gustavo Coimbra, em contato com a Folha de Pernambuco.



Através de uma publicação no Diário Oficial do último sábado (17), o Governo de Pernambuco já havia afirmado que o serviço de restauração no forro de gesso e reprodução de placas do imóvel "está praticamente finalizado".

"A primeira previsão era abrir entre o final de agosto início de setembro, mas tivemos alguns atrasos por conta de filmagens que aconteceram no local. Por isso a previsão agora é para outubro. Estamos correndo para reabrir", afirmou o gestor.

O forro foi danificado após colapso do sistema de esgotamento após as fortes chuvas que atingiram a capital em fevereiro de 2023. O restauro da cobertura foi iniciada um ano depois, em fevereiro de 2024, com mapeamento da área, limpeza e higienização das pinturas que ornamentam o cinema.

Requalificação do Cinema São Luiz

As obras, no entanto, não vão parar por aí. Após a reabertura, serviços de requalificação da estrutura vão continuar acontecendo, mesmo com o funcionamento do cinema para o público.

Essa fase de requalificação prevê obras nas marquises de maior relevância, já que apresentam problemas estruturais. O serviço vai passar ainda pelo sistema de prevenção de incêndio, nos banheiros - com recursos de acessibilidade -, além da implantação de um elevador. Está prevista, também, a recuperação de danos mapeados em pisos, tetos, portas, luminárias e no letreiro.

A previsão para término do serviço é de 10 meses, e depende, agora, apenas da assinatura do contrato com a empresa, que será a mesma responsável pelo restauro do forro.

Sala do Cinema São Luiz. - Foto: Eduardo Cunha/Secult-PE/Fundarpe

Essa requalificação prevê, também, fazer do Cinema São Luiz um Centro de Referência do Audiovisual de Pernambuco. O equipamento vai manter o nome tradicional, mas vai passar, também, a operar como um espaço para exposições da cultura e arte pernambucana.



"Em primeiro momento, apenas o térreo vai seguir com exibições. Em paralelo, vamos ter obras para a nova adequação do espaço no primeiro andar, onde vai ficar o centro. A ideia é sempre promover exposições relacionadas ao audiovisual, ao cinema, e à cultura de Pernambuco. Vamos ter áreas de música e de pesquisa para o público. Vai ser uma ação bem grandiosa", disse o gestor.



Entenda o caso

Fundado no dia 6 de setembro de 1952, o Cinema São Luiz, localizado como um cartão postal na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, é um dos pontos mais emblemáticos da sétima arte no país.



Perto de completar 72 anos de existência, no entanto, o ponto segue fechado desde 2022. O motivo foi a realização de uma obra da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), que previa a requalificação de parte da estrutura. A previsão de reabertura era para o final daquele ano.

De lá para cá, no entanto, a obra passou por contratempos, o que ocasionou os adiamentos na reabertura. Um desses problemas foi as chuvas de fevereiro de 2023, que pioraram ainda mais as condições da estrutura.

Para que a obra continuasse, inclusive, o Cinema São Luiz recebeu um repasse de verba de R$ 3,3 milhões. A ação integrou a Lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura no país.

Há mais de dois anos fechado, o Cinema São Luiz, antes tão altivo e imponente no Centro do Recife, esteve entregue apenas à memória e saudade do público. Agora, no entanto, o espaço tem uma nova chance - que parece mais concreta que as anteriores - para respirar novamente e encantar os amantes da sétima arte da região, que vão poder, enfim, aproveitar as famosas "noites de Cinema São Luiz" novamente.

