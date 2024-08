A- A+

SHOW Nando Reis traz nova turnê ao Recife em outubro "Uma Estrela Misteriosa" será apresentada no Teatro Guararapes, com ingressos a partir de R$ 80

"Uma Estrela Misteriosa", nova turnê de Nando Reis, é atração no Teatro Guararapes em 24 de outubro, com ingressos a partir de R$ 80 à venda no site CeconTickets.



Sob inspiração do álbum triplo (+ disco bônus) lançado em julho, o show passeia pelas faixas do trabalho, composta em sua maioria por canções inéditas.









Além de Recife, a turnê, que inicia em setembro, passará ainda por 24 cidades.





“Quem lança um álbum triplo com 24 músicas na era do streaming? Eu não imaginava que seria um álbum triplo, embora eu tivesse essa ambição.



Eu sou excessivo, sou exagerado e tenho essa ambição de botar um calhamaço na mesa e ir contra a maré“, ressaltou Nando.

Serviço

Show da turnê "Uma Estrela Misteriosa", de Nando Reis

Quando: 24 d eoutubro, 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos a partir e R$ 80 no site CeconTickets

Veja também

Silvio Santos Pedro Cardoso critica homenagens a Silvio Santos e Delfim Netto: "Abusadores do Brasil"