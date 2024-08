A- A+

Homenagem Em show, Roberto Carlos pede um minuto de aplausos para homenagear Silvio Santos Dono do SBT faleceu na madrugada do sábado após dias de internação em decorrência de infecção por H1N1

O rei Roberto Carlos prestou homenagem ao apresentador Silvio Santos durante uma apresentação em Chapecó, Santa Catarina, na noite deste sábado, 17.

O apresentador faleceu em decorrência de uma broncopneumonia, aos 93 anos de idade.

Com a melodia da vinheta "Silvio Santos vem aí", o rei falou sobre o amigo no palco.

"Vai ficar sempre na nossa lembrança os momentos maravilhosos, tudo aquilo que ele nos ofereceu através das suas apresentações. Silvio Santos vem aí e virá sempre. Estará sempre na nossa lembrança", disse.



"Ele era um cara maravilhoso, era não, é. Esses caras nunca foram, sempre são e serão", acrescentou pedindo um minuto de aplausos ao apresentador.



No início da manhã, o SBT divulgou, em publicação no X (antigo Twitter), a informação da morte do apresentador após dias de internação em decorrência de uma infecção por H1N1.

