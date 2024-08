A- A+

Enterro Silvio Santos: filhas agradecem aos fãs as homenagens ao pai na saída do cemitério Rebeca e Daniela, duas das seis herdeiras do apresentador, acenaram para as pessoas na saída do cemitério, no Butantã

Sem velório, ou manifestações públicas da família, coube às filhas Daniela Beyruti e RebecaAbravanel agradeceram rapidamente aos fãs que foram à entrada do cemitério isaraelita do Butantã acompanhar o enterro do apresentador Silvio Santos, morto neste sábado aos 93 anos de idade.

Elas acenaram dos carros, na saída do cemitário, e agradeceram as homenagens ao pai.

A filha Daniela Beyruti falou rapidamente com a imprensa. Ela sorriu, acenou e agradeceu os presentes, que desejaram os pêsames e bateram palmas.

— Obrigada, viu. Obrigada. A todos nós, que ele fazia parte de todos nós — afirmou Beyruti. Rebeca apenas acenou e agradeceu.

O empresário e apresentador Silvio Santos, foi enterrado na manhã deste domingo no Cemitério Israelita do Butantã, na região Oeste da capital paulista.

A cerimônia foi fechada ao público, restrita a amigos e parentes, atendendo a um pedido dele.

O corpo foi sepultado pouco antes das 9h e o enterro durou cerca de 20 minutos, desde a chegada do caixão.

Além de familiares, como a mulher do apresentador, Íris Abravanel, as filhas, o neto Tiago Abravanel, estiveram presentes no cemitério alguns amigos e funcionários do SBT como o cabeleireiro Jassa, o apresentador Cesar Filho e sua mulher Elaine Mickely.

O apresentador Celso Portiolli e o humorista Carlos Alberto de Nóbrega também foram ao enterro.

Ao lado do irmão

Silvio Santos foi enterrado ao lado de um dos cinco irmãos, Leonel Abravanel, morto em 1982 por complicações de um câncer.

O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, confirmou ontem que Silvio Santos morreu por broncopneumonia após contrair H1N1. Ele estava internado há 17 dias na unidade de saúde.

Como não houve velório, a família colcoou uma mensagem na entrada do cemitério explicando aos fãs que esse foi um desejo do apresentador, que queria ser lembrado em vida.

Ainda assim, alguns fãs estiveram presentes no local do sepultamento para prestar a última homenagem ao ídolo e reclamaram da impossibilidade de se despedir adequadamente: “ele deveria ter chegado de carro de bombeiros”, comentou um dos fãs

A costureira Maria do Socorro Araújo, de 75 anos, é vizinha do cemitério e disse que ia quase todos os domingos ao programa de auditório do Silvio Santos.

A paixão vem de família: a avó comprava carne do baú; ela ainda compra produtos de cosméticos Jequiti, marca criada pelo apresentador.

— É um dia muito triste para o Brasil. Jamais será esquecido — afirmou.

