Premiação Festival de Gramado: homenagem a Silvio Santos e Kikitos para "Estômago 2" e "Oeste outra vez" Faroeste com Ângelo Antônio e Babu Santana e continuação de sucesso de 2007 com João Miguel são os grandes vencedores do evento realizado na Serra Gaúcha

A 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado chegou ao fim na noite deste sábado (17) com as entregas dos tradicionais Kikitos.

A noite começou com uma breve homenagem ao empresário e apresentador Silvio Santos, que faleceu em São Paulo no início do dia.

Primeiro grande evento realizado no Rio Grande do Sul desde a chuvas que castigaram o estado entre o final de abril e início de julho, o Festival de Gramado teve "Oeste outra vez", de Erico Rassi, e "Estômago 2: o poderoso chef", de Marcos Jorge, como os grandes vencedores da edição 2024.

Um bang bang à brasileira rodado no interior de Goiás, "Oeste outra vez" deixou o Palácio dos Festivais com o principal Kikito da noite, melhor filme, além de melhor direção de fotografia (André Carvalheira) e melhor ator coadjuvante (Rodger Rogério).

Já "Estômago 2", continuação de sucesso nacional de 2007, levou o maior número de troféus na noite.

O longa saiu contemplado com os Kikitos de melhor ator (dividido entre João Miguel e Nicola Siri), melhor roteiro (para Bernardo Rennó, Lusa Silvestre e Marcos Jorge), melhor direção de arte (Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco), melhor trilha sonora (Giovanni Venosta) e melhor filme pelo júri popular.

— Primeira coisa, júri, ótima escolha — se divertiu Nicola Siri, ator italiano que ficou conhecido no Brasil pelo trabalho como o padre Pedro (ou padre gato, para os mais íntimos) na novela "Mulheres apaixonadas". — Prêmios individuais no cinema não são individuais. Um filme é sempre coletivo, de quem faz o café a quem te busca no hotel para levar pro set. João Miguel, foi ótimo brincar com você. Marcos Jorge, obrigado. Viva a arte, a cultura e o cinema sempre.

Todos os sete longas da mostra competitiva nacional levaram ao menos um Kikito para casa, revelando um desejo do júri oficial, formado por Ansgar Ahlers, Emanuelle Araújo, Liliana Sulzbach, Samuel de Assis e Vania Catani, de dividir os prêmios. "Filhos do mangue" foi premiado com melhor direção, para Eliane Caffé, e melhor atriz coadjuvante, para Genilda Maria.

"Cidade; campo" levou para casa os Kikitos de melhor atriz, para Fernanda Vianna, e melhor filme pelo júri da crítica.

Com um prêmio cada ficaram: "O clube das mulheres de negócios", de Anna Muylaert, que recebeu o prêmio especial do júri pelo trabalho de suas atrizes (Louise Cardoso, Irene Ravache, Cristina Pereira, Ítala Nandi, Katiuscia Canoro, Maria Bopp, Grace Gianoukas, Polly Marinho, Helena Albergaria e Shirley Cruz); "Pasárgada", estreia na direção de Dira Paes que foi consagrada na categoria melhor desenho de som; e "Barba ensopada de sangue", de Aly Muritiba, vencedor de melhor montagem.

Adaptação para as telas de best-seller de Daniel Galera, autor paulista radicado em Porto Alegre, "Barba ensopada de sangue" era uma espécie de representante gaúcho na seleção, o que fez com que o resultado da premiação fosse lamentada por parte do público.

Se o público local lamentou a "derrota" gaúcha nos longas, o mesmo não aconteceu na mostra competitiva de longas metragens, que consagrou a produção de RS "Pastrana", de Melissa Brogni e Gabriel Motta, com os Kikitos de melhor curta, melhor fotografia e melhor montagem.

Outros curtas que se destacaram na seleção foram "Maputo", com quatro prêmios (melhor direção, melhor direção de arte, prêmio Canal Brasil e uma menção honrosa), e "Ponto e vírgula", que levou três Kikitos, incluindo melhor trilha sonora para a cantora Liniker.

O júri da competição de curtas, formado por Clementino Junior, Luiz Alberto Cassol e Marília Garske, também premiou quase todos os filmes de sua seleção.

Dez dos 12 curtas em competição levaram ao menos uma estatueta para casa.

O Festival de Gramado chegou ao fim já com uma data para retornar: entre 14 e 23 de agosto de 2025.

Para a próxima edição, inclusive, o evento contará com uma importante novidade.

A atriz Camila Morgado se unirá ao crítico Marcos Santuário e ao ator Caio Blat no time de curadores do evento. Importante nome do audiovisual brasileiro, Morgado já subiu ao palco do Palácio dos Festivais neste sábado, sendo responsável pelas entregas dos Kikitos de melhor atriz nas mostras de longas e curtas.

