Silvio Santos Silvio Santos negava entrevistas após ouvir "profecia de vidente"; entenda Avesso a entrevistas, apresentador do SBT tinha uma explicação ao dizer tantos "nãos"

Silvio Santos concedeu poucas entrevistas em vida. Nas últimas décadas, negou convites e preferiu distância de responder a perguntas de jornalistas.

Em 2015, ele disse "não" a um pedido de Jô Soares, que então apresentava o "Programa do Jô" na TV Globo.

O motivo? O mesmo pelo qual Silvio nega todos as outras solicitações de entrevistas.

A assessoria do apresentador confirmou na época que ele seguia uma espécie de profecia feita por uma vidente americana.

Segundo ela, caso o dono do SBT aparecesse num filme, escrevesse um livro ou concedesse uma entrevista, ele morreria no dia seguinte.

Causa da morte de Silvio Santos

O Hospital Israelita Albert Einstein confirmou que Silvio Santos morreu por broncopneumonia após H1N1. Ele estava internado há 17 dias na unidade de saúde.

Segundo o SBT, Silvio deu entrada na unidade no dia 1º de agosto para realizar exames que não podiam ser feitos em casa.

Em julho, o empresário teve um quadro de H1N1 e chegou a ficar hospitalizado, mas teve alta.

A broncopneumonia é uma inflamação que atinge as estruturas internas do pulmão, como os brônquios e os alvéolos.

A condição pode ser causada por um vírus (como o H1N1), um fungo ou uma bactéria.

Qual é a fortuna de Silvio Santos?

Segundo dados da revista Forbes, Silvio era um dos homens mais ricos do país, com uma fortuna acumulada de R$ 1,6 bilhão, o que faz dele o terceiro bilionário mais velho do Brasil.

O comunicador só fica atrás de: Daniel Miguel Klabin, de 94 anos, com patrimônio de 1,8 bilhão cuja origem está relacionada à Klabin, maior produtora e exportadora de papéis do país; e João Jacob Vontobel, de 94 anos, com patrimônio de R$ 2,8 bilhões por causa da Vonpar, empresa que atua nos segmentos de bebidas e de alimentos.

Qual era a religião de Silvio Santos?

Silvio Santos era judeu, filho de imigrantes da Grécia e da Turquia.

Entidades ligadas à comunidade judaica lamentaram a morte do apresentador.

Qual é verdadeiro nome de Silvio Santos?

Silvio Santos foi batizado pelos pais como Senor Abravanel, uma homenagem a Dom Isaac Abravanel, judeu responsável por cuidar das finanças de Portugal e da Espanha no século XV.

