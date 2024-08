Silvio Santos e Zé Celso: relembre a briga pelos terrenos em torno do Teatro Oficina

A- A+

Durante 40 anos, o apresentador de TV Silvio Santos, falecido este sábado, e o diretor teatral José Celso Martinez, o Zé Celso, q ue morreu em julho do ano passado, travaram uma disputa por terrenos em torno do Teatro Oficina (do diretor), que pertenciam a Silvio. O apresentador comprou os terrenos com planos de erguer um prédio com mais de 100 metros de altura para o Grupo Silvio Santos, e o diretor entrou na Justiça para impedir.

Em 2016, um projeto para construção de três torres da Sisan, braço imobiliário do Grupo Silvio Santos, foi proibido pelo Condephaat, mas no ano seguinte a decisão foi revertida. Silvio e Zé se encontraram em várias reuniões, mas não houve uma solução consensual.

Em uma delas, a cujo o vídeo a “Folha de S. Paulo” teve acesso, Silvio teria sugerido um destino aos seus terrenos: “Meu secretário deu uma boa ideia, a gente coloca lá a ‘drogalândia’, como é que é, a cracolândia, e o drogado que mais se destacar no dia ganha um prêmio”.



Um “abraçaço” no quarteirão do Oficina, convocado pelo diretor, chegou a reunir em 2017 mais de mil pessoas, entre elas o apresentador Marcelo Tás, o ator Sérgio Mamberti, o cantor Otto e o então vereador Eduardo Suplicy.

No ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) proibiu a prefeitura de autorizar a construção de um empreendimento imobiliário com mil apartamentos no terreno, que havia sido liberada pelos órgãos de preservação municipais. Um projeto para a criação do Parque do Bixiga (que seria negociado com uma permuta de terrenos com Silvio Santos) foi aprovado em duas votações, mas acabou vetado em 2020 pelo prefeito em exercício Eduardo Tuma. O Grupo Silvio Santos recorreu à segunda instância.

Ao se casar em junho de 2023 com o diretor Marcelo Drummond, Zé Celso convidou Silvio Santos para a cerimônia, dizendo que esperava receber como presente a doação do terreno ao Oficina. O casal também planejava plantar um ipê que ganhou de presente de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, que plantariam no terreno ao lado do teatro. No entanto, a empresa Residencial Bela Vista, do Grupo Silvio Santos, entrou com uma liminar, no dia da cerimônia, para impedir qualquer tipo de ação no terreno, sob pena de uma multa de R$ 200 mil no caso do descumprimento.

No mês passado, a Prefeitura, a Uninove e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) chegaram a um acordo para a antecipação do pagamento de quase R$ 65 milhões dos recursos necessários para a desapropriação da área no centro paulistano e compra dos terrenos do Grupo Silvio Santos e a construção do Parque do Bixiga – um dos últimos desejos do diretor, como forma de preservar a vista que o Teatro Oficina tem da cidade.

Vereadores da capital agora discutem agora pelo nome do futuro parque: parte deles quer homenagear Silvio, outros, Zé Celso.

Na época da morte do diretor teatral, o seu viúvo, o também diretor Marcelo Drummond, chegou a comentar à revista “Veja”: “Talvez eles achem que está mais desprotegido depois da morte do Zé, mas o Silvio Santos vai morrer daqui a pouco. É uma companhia de teatro, o Zé morreu, é muito triste isso, mas a luta continua, vão ter que encarar a gente também. A memória dele exige aquele parque. Ele fez muito por São Paulo. Eu acho que é uma questão corporativa, mas ele é o cabeça, foi a vontade dele que fez virar uma questão corporativa. Ele já falava: ‘se quiser o terreno, compra'”,

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o Teatro Oficina deixou registrada em uma nota a morte de Silvio Santos e observou: “Celebramos esse antagonista y o jogo que jogamos. É do teatro. Há duas máquinas: a máquina de guerra y a máquina do desejo. DESEJO! Desejamos Que venha o Parque do Rio Bixiga.”

Veja também

LUTO Neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel se afasta das sessões finais de musical