Rosto de Silvio Santos será exibido em relógios de rua de São Paulo em homenagem ao apresentador

A imagem do apresentador Silvio Santos, morto neste sábado aos 93 anos em São Paulo, será inserida na parte publicitária em cerca de 200 relógios digitais de rua da capital paulista. A informação é da São Paulo Obras (SPObras) empresa da prefeitura de São Paulo vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras.

Será exibida ainda a mensagem “São Paulo está de luto” será inserida na parte institucional de mil relógios de rua.

O apresentador tinha uma ligação estreita com a cidade, onde estava a sede do SBT e de outras empresas do grupo. Em 1988, Silvio Santos até ensaiou uma candidatura à prefeitura de São Paulo, pelo Partido da Frente Liberal (PFL), atualmente União Brasil. Mas o projeto não avançou.



O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), lamentou a morte do apresentador e decretou luto de sete dias na cidade.

Ele estava internado há 17 dias no Hospital Albert Einstein e morreu por broncopneumonia após uma infecação por H1N1.

