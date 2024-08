Veja a troca de mensagens entre Silvio Santos e Roberto Marinho: "Chefe de ontem e amigo de hoje"

A- A+

A relação profissional entre o apresentador de TV Silvio Santos e o empresário e jornalista Roberto Marinho, fundador da TV Globo, começou em 1965, quando Marinho comprou a TV Paulista, onde Silvio havia estreado três anos antes com o "Vamos Brincar de Forca".



Mesmo seguindo caminhos diferentes, os dois grandes nomes da televisão brasileira mantiveram uma relação amistosa e afetuosa, como mostram trocas de mensagens, cartões e presentes registrada no Acervo Roberto Marinho. Silvio Santos morreu neste sábado, aos 93 anos, em São Paulo.

Em 1965, a TV Globo passou a exibir o Programa Silvio Santos apenas para a cidade de São Paulo. Com aproximadamente oito horas de duração, a atração se assemelhava ao formato que tornou Silvio célebre, com a distribuição de prêmios e a realização de jogos com o público no auditório.

Apesar de concorrentes, o relacionamento entre Silvio Santos e Roberto Marinho sempre foi muito amistoso. O empresário e apresentador tinha uma grande admiração pelo antigo patrão. Enviava sempre cartões nas datas comemorativas, com palavras afetuosas, por vezes, escritas a mão.

“Meu querido Roberto, eu sempre fico contente quando me telefona e trata de qualquer assunto comigo. Sua atenção e gentileza fazem crescer a minha admiração pelo chefe de ontem e amigo de hoje”, escreveu Sílvio em uma carta enviada em 1980.

Em outro cartão, o apresentador escreve: “Meu querido Roberto. Quero parabenizá-lo pelas vitórias, e dizer-lhe da minha admiração pela notável personalidade e pela capacidade de comandar e fazer amigos”.

Já em 1987, Silvio Santos, sabendo da admiração do antigo chefe por David Copperfield, enviou de presente uma fita do mágico. Marinho agradeceu e sugeriu um almoço quando o apresentador fosse ao Rio.

Veja outras cartas enviadas pelo apresentador

"Que o amor esteja presente em todos os dias do Ano Novo. Silvio Santos deseja ao amável e gentil Roberto Marinho".

"Por melhores que sejam os imediatos, na hora das incertezas, os grandes comandantes são chamados e tomam as grandes decisões. Eu já admirava o Marinho jornalista e empresário. Depois do nosso telefonema, passei a respeitar o homem Roberto".

Leia telegramas enviados por Marinho a Silvio

Em um telegrama enviado em janeiro de 1973, Roberto Marinho agradece pela "bela tapeçaria" presentada pelo apresentador e diz que o objeto será pendurado em uma das paredes de sua casa. Marinho também justifica a demora para responder Silvio acerca do ano novo e deseja felicidades à família do empresário.

Já em setembro de 1989, Roberto Marinho presta solidariedade ao apresentador pela morte de sua mãe, Rebecca Caro.

Despedida

Primogênito de dois imigrantes judeus sefarditas que vieram para o Brasil em 1924, Senor Abravanel, seu nome de batismo, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro.

Em 18 de julho, Silvio Santos havia sido internado no hospital Albert Einsein por um quadro de H1N1. Ele recebeu alta no dia 20 daquele mês, mas voltou a ser internado no mesmo local no dia 1° de agosto.

Silvio Santos deixa a mulher, Íris Abravanel, as filhas Patrícia, Rebeca, Silvia, Cintia, Daniela e Renata, além de 13 netos.

