TELEVISÃO "É com você, Lombardi": saiba detalhes da relação entre Silvio Santos e o locutor Luiz Lombardi Neto morreu em 2009; no dia, Silvio pensou em cancelar gravações, mas manteve em respeito ao auditório

"É com você, Lombardi" faz parte dos muitos bordões de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da TV brasileira, que morreu neste sábado, aos 93 anos, em São Paulo. Nos programas do SBT, a locução de Luiz Lombardi Neto e a interação dele com o patrão ("Oi, Silvio", ele respondia) era marca registrada.

Lombardi, que morreu em 2 de dezembro de 2009, começou a trabalhar como locutor em 1966 na Globo, onde conheceu Silvio Santos. Na época, o apresentador alugava um espaço na grade da TV Globo. Quando criou a TVS, que virou posteriormente SBT, Silvio levou Lombardi para a nova emissora, prometendo transformá-lo no "maior locutor do Brasil". Os dois trabalharam juntos até a morte de Lombardi.

Silvio, inclusive, queria cancelar a gravação do "Programa Silvio Santos" no dia da morte do colega, mas, na época, a assessoria do SBT disse que, "em homenagem ao Lombardi, que iria gravar hoje, e em respeito às 250 pessoas que o estavam aguardando" no estúdio, mudou de ideia e entrou no palco mesmo tendo ficado abalado com a notícia.



Todos conheciam a voz de Lombardi, mas ele e Silvio mantinham o mistério quanto ao rosto do locutor. Porém, o "patrão" costumava apresentá-lo para "as colegas de auditório" durante as gravações de programas.

Processo após a morte

Depois da morte de Lombardi, a viúva entrou com uma ação contra o Grupo Silvio Santos na justiça trabalhista, mas perdeu. Ela alegou que, em 2005, o marido foi obrigado a abrir uma empresa para receber salário, o que seria uma forma de fraudar a legislação.

O processo foi julgado pela Sexta Turma do TST, que reiterou a decisão das instâncias inferiores. Segundo a ministra Katia Magalhães Arruda, Lombardi mantinha autonomia na prestação de serviço e modelo beneficou a ele e ao SBT.

