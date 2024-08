A- A+

EMPRESÁRIO Silvio Santos além do SBT: Empresário tinha negócios em vários setores Apresentador criou império de empresas com resorts, cosméticos e produtos financeiros

Conhecido por seu incomparável talento com apresentador de TV, Silvio Santos, que morreu neste sábado, aos 93 anos, também era um empresário de sucesso, que atuava em vários setores. O Grupo Silvio Santos reúne algumas empresas além do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), entre elas a Liderança Capitalização, a TV Alphaville, o complexo hoteleiro Sofitel Guarujá Jequitimar, a SiSAN Empreendimetos Imobiliários e a Jequiti, empresa do ramo de cosméticos. Segundo a revista Forbes, apresentador acumulou fortuna de R$ 1,6 bilhão.

SBT

O Sistema Brasileiro de Televisão foi fundado em 1981 por Silvio Santos, a partir de concessões cassadas da Rede Tupi. Começou como a TVS, no Rio de Janeiro, até se tornar uma emissora nacional. Disputa com a Record o posto de segunda emissora de TV aberta com mais audiência no país.

Liderança Capitalização

O principal produto da empresa é a Tele Sena, título de capitalização anunciado em programas e intervalos comerciais do SBT. A empresa foi fundada em 1945, e em 1975 o controle acionário passa a ser do Grupo Silvio Santos.



Em nota lamentando a morte de Silvio Santos, a Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) chamou o apresentador de "um entusiasta da capitalização": "Com sua Tele Sena, Silvio Santos foi pioneiro em fomentar os títulos e disseminar sua relevância para o país", disse a associação em nota.

Jequiti

A empresa de cosméticos foi fundada por Silvio Santos em 2006 e se tornou, assim como a Tele-Sena, uma marca da programação do SBT. A marca usa fragrâncias aprovadas por estrelas da televisão, como Patricia Abravanel, Eliana, Celso Portiolli e Adriane Galisteu. Além disso, dá nome a programas do SBT, como o Roda a Roda Jequiti, apresentado por Rebeca Abravanel (e que também já teve a participação de Patrícia Abravanel e do próprio Silvio Santos).

No inídio do ano, a Cimed comprou 50% da Jequiti e seguiu negociando para adquirir a totalidade da empresa. Agora, segundo o Valor Econômico, ofereceu R$ 450 milhões e deve ficar com controle total da Jequiti. Mesmo com a venda, a Jequiti deve continuar tendo a marca exibida no SBT.

Sisan Empreendimentos Imobiliários

A empresa administra os investimentos de Silvio Santos no setor de imóveis.

TV Alphaville

A TV Alphaville é uma empresa de televisão por assinatura do Brasil presente em condomínios residenciais e empresas de Alphaville, Aldeia da Serra, Tamboré, Barueri e Santana de Parnaíba. Fundada em 1992, foi adquirida em abril de 2023 pela Brasil TecPar.

Hotel Jequitimar

O Grupo Silvio Santos tem ainda o Sofitel Jequitimar Guarujá, um hotel de luxo no Guarujá. Inaugurado em dezembro de 2006, o hotel tem 301 quartos e 22 suítes.

Veja também

DEPOIMENTOS Silvio Santos: vencedora da 'Casa dos Artistas', Bárbara Paz lamenta morte do apresentador