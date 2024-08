A- A+

Homenagens Fãs de Silvio Santos prestam última homenagem em frente ao hospital "Ele era o ídolo do Brasil, com aquele sorriso, aquela sinceridade, sem maldade", disse um fã de 53 anos que assistia aos programas de Silvio desde a infância

Aos poucos, fãs do empresário e apresentador Silvio Santos chegam ao Hospital Albert Einstein para prestar as últimas homenagens ao ídolo, que morreu na madrugada deste sábado em decorrência de uma broncopneumonia após H1N1. Em carta, a família informou que não haverá velório, atendendo a pedido dele próprio. O enterro ocorrerá em um cemitério privado na capital.

O locutor Sebastião José dos Santos filho, de 53 anos, conta que assistia aos programas desde criança e que fez plantão em frente à casa de Silvio Santos quando sua filha Patrícia Abravanel foi sequestrada, em 2001. Ele comprou uma roupa especial para o dia da morte: terno e sapatos vermelhos e gravata colorida, remetendo aos estúdios do SBT.

"É o colorido do cenário do programa Silvio Santos. Comecei a montar o look quando ele foi internado em julho. Estava prevendo isso. Ele era o ídolo do Brasil, com aquele sorriso, aquela sinceridade, sem maldade", afirmou.

O ajudante-geral Jeferson Almeida, de 37 anos, chegou ao hospital com uma foto impressa em preto e branco de quando ele encontrou pessoalmente o ídolo, no salão que Silvio Santos frequentou toda a vida, o Jassa.

"Esse dia estava frio e chovendo. Eu sabia que em dias assim ele não gravava, e resolvi arriscar. Ele me atendeu na entrada, perguntou da onde eu era. O Silvio um ícone da televisão brasileira. Não vai ter outro igual", opinou.

A dona de casa Odete Noronha, de 66 anos, estava com um avião de dinheiro, uma nota de R$ 20 plastificada, que diz ter caído em seu colo em 2016 quando estava no auditório de um dos programas de Silvio.

"Guardo na carteira comigo, não saio sem ela. O Silvio Santos fez parte da minha vida, era como se fosse família", disse.

