Corpo de Silvio Santos já deixou Hospital Albert Einstein, diz assessoria

O corpo do apresentador Silvio Santos, morto na madrugada deste sabado, aos 93 anos em São Paulo, já deixou o Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado desde 1º de agosto, informou a assessoria de imprensa da instituição.

A assessoria do SBT informou que não haverá velório, respeitando a vontade do apresentador. Haverá uma cerimônia judaica para a família e depois o corpo será enterrado num cemitério israelita, em São Paulo.

Uma nota da família Abravanel foi lida na emissora, explicando a decisão de não fazer velório.



"Queremos dizer para vocês que, por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação a sua partida: ele pediu que, assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem, ele gostava de ser celebrado em vida, e gostaria de ser lembrado com a alegria com que ele viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele, e assim vamos fazer", destacou a nota.

