A- A+

Homenagem Silvio Santos: TV Globo exibe "Globo Repórter" e "Domingão com Huck" especiais sobre o apresentador "Fantástico" também terá cobertura especial no domingo

A TV Globo vai alterar sua programação neste fim de semana para homenagear Silvio Santos, que morreu em São Paulo, aos 93 anos. Logo após "Renascer", a emissora exibe um "Globo repórter" especial sobre a vida do apresentador e empresário. O programa estava previsto para dezembro, quando Silvio completaria 94 anos. "Estrela da casa" e "Altas Horas" entram no ar, respectivamente, após o especial.

O "Domingão com Huck" também terá edição especial ao vivo para louvar as contribuições do apresentador à TV brasileira. Por isso, diz a emissora, o quadro "Batalha do Lip Sync", com Xuxa e Angélica, foi adiado.

O "Fantástico" também prepara cobertura completa das homenagens e da repercussão do dono do SBT.



No sábado, o "Jornal Hoje" teve a duração aumentada e o "Globo esporte", "Sessão de sábado" e "Edição Especial" foram cancelados. Flashes ao vivo sobre a morte de Silvio Santos entram na programação durante toda a tarde.

Veja também

Homenagens Fãs de Silvio Santos prestam última homenagem em frente ao hospital